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Politika

BAKAN GÜNAY: ''ANKARA'YA HAKSIZLIK ETTİM''  İZMİR (A.A)

05 Mayıs 2011 15:46

-BAKAN GÜNAY: ''ANKARA'YA HAKSIZLIK ETTİM''  İZMİR (A.A) - 05.05.2011 - Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, daha önce Ankara Büyükşehir Belediyesini çok eleştirdiğini, ancak milletvekili adayı olarak İzmir'e gelince Ankara'ya haksızlık ettiğini anladığını söyledi.  Bakan Günay, seçim çalışmaları kapsamında tarihi Çankaya semtindeki bir kafeteryada düzenlenen kahvaltılı toplantıda İzmir Halıcılar ve Yer Döşemecileri Derneği yöneticileri ve üyeleriyle bir araya geldi.  Dernek yöneticilerinden sorunları hakkında bilgi alan Günay, halının Türk kültürünün temel ögelerinden birisi olduğunu, ancak  Türk halıcılığının dünyada hak ettiği yerin biraz gerisinde bulunduğunu, Türkiye'nin ismini bu alanda daha fazla duyurması gerektiğini ifade etti.  Bakan Günay, en eski alışveriş merkezlerinden biri olan tarihi Kemeraltı Çarşısı'nın hiç hak etmediği bir durumla karşı karşıya bulunduğunu savunarak, şunları söyledi:  ''Belediyeleri eleştirdiğimiz zaman kızıyorlar. Ankara Büyükşehir Belediyesini çok eleştiriyordum, İzmir'i görünce Ankara'ya haksızlık ettiğimi anladım. İzmir'de gördüğüm manzaradan üzülüyorum. Burası en eski çarşılardan birisi. Bu manzara, İzmir'e, içinde yapılan ticarete uygun değil. Bir başvuru olursa, restorasyon ya da cephe çalışması yaparız. Dışarıdan, İzmir belediyeleri çok çalışıyor gibi bir 'basın havası' olduğu için bu işler yapılıyor sanıyordum. İzmir yerinde saymış yıllardır. Eğer talep edilirse Kemeraltı'ndaki tarihi yerleri ayağa kaldırmak için seferberlik başlatabiliriz.''  -İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDEKİ ARAMA- Ertuğrul Günay, gazetecilerin, İzmir Büyükşehir Belediyesindeki aramalar hakkında daha önce yaptığı ''zamanlamasından rahatsız oldum'' açıklaması üzerine yapılan yorumları anımsatması üzerine şöyle konuştu: ''İyi niyetli cümlemizin altından kötü niyetli anlam çıkarmaya çalışacaklarsa, iyi niyetle bağdaşmayan yorum yapacaklarsa, bundan sonra bunlarla ilgili hiçbir şey söylememeyi tercih ederim.  Seçim ortamına giderken, bu tür haksız çekişmelere, tartışmalara yol açacak olayın, hepimizi rahatsız edeceğini söyledim. Yüksek sesle kanaatimi söyledim. Büyükşehir Belediye Başkanı da rahatsız olmadığını söyledi. Soruşturmanın içeriğini ve akıbetini bundan sonra ona sormak lazım.'' Bakan Günay, bir gazetecinin, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın bu konuyla ilgili olarak ''İzmir'i bırakın Kayseri'ye bakın'' dediğini belirtmesi üzerine, ''Sayın Baykal, bu tartışmaya niye dahil olmaya çalışıyor anlamıyorum. Siyaseten bugünlerde ona bir söz düşüyor mu?'' dedi. Operasyonun İzmir'de CHP'nin oylarını artıracağı şeklindeki değerlendirmelere ilişkin Bakan Günay, ''Bunlar da garip değerlendirmeler. Zaten sevinçli görünüyorlar. Arkadaşlar operasyondan siyasi bir sonuç üretmeye çalışıyorlar ve sevinçli görünüyorlar'' diye konuştu.  Gözaltına alınanların bugün mahkemeye çıkarılacağını, bu nedenle bu konuda daha fazla konuşmayı doğru bulmadığını dile getiren Günay, ''Ben üzüntü duyuyorum, onlar sevinçli davranıyorlar. Bunlar, vatandaşın işin gerçeğini anlamasına imkan verecek değerlendirmelerdir'' dedi.  Günay, İzmir Barosu Başkanı Sema Pekdaş'ın operasyonun, zamanlaması ve yöneldiği kurum ile doğurduğu sonuçların siyasi olduğu yönündeki açıklamasının anımsatılması üzerine, ''Seçime giderken seçimi konuşalım. Bu tür olayları tartışmadan uzak tutalım istemiştim. Bu dikkatimi söylemiştim. Hala aynı dikkati muhafaza ediyorum'' ifadelerini kullandı. 

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