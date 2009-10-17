Bakan Günay: Ağlamak istiyorum

Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, ''Yabancı ülkelerde müzeleri gezerken, içimden ağlamak ve bağırmak geçiyor'' dedi.

Bakan Günay ile Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf, Denizli'deki Laodikya Antik Kenti'nde incelemelerde bulundu.

Laodikya Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı ve Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Celal Şimşek, bakanlar Günay ve Kavaf'a çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Günay, Türkiye'de çok yerde kazı yapıldığını ama bunların korunamadığını belirterek, ''Kazı yapan hocalar üniversitelerine uzak yerlerde kaldıkları için kazı süreleri kısalıyor, bir iki ay çalışabiliyorlar. Laodikya, belediyenin desteği ile kısa sürede ayağa kalktı'' diye konuştu.

Antik kentin tapınak, boyahane, fırın, şarap mahzeni, tiyatro, darphane bölümlerinde incelemelerde bulunan Günay, kazı için maddi destek talebinde bulunan Prof. Dr. Şimşek'e, Laodikya'ya 150 bin TL kaynak aktarılacağını ifade etti.

Laodikya Antik Kenti'ndeki kazı alanında ortaya çıkan 2 bin yıllık Denizli horozu figürünü inceleyen Bakan Günay, bunun farklı yerlerde kullanılmasını ve hediyelik eşyalara işlenmesini istedi.

Denizli Belediye Başkanı Nihat Zeybekci'nin, İngilizler tarafından demir yolları yapılırken Ege Bölgesi'ndeki tarihi kentlerin tahrip edildiğini ve Almanların da Bergama'daki eserleri yurt dışına çıkardığını söylemesi üzerine Günay, ''Yabancı ülkelerde müzeleri gezerken, içimden ağlamak ve bağırmak geçiyor. Onlar gösteriyor işte Bergama'dan sunak gitmiş, inanılmaz bir şey. İnsan oturup ağlamak istiyor'' dedi.