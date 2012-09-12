Bakan Günay: Afyon patlamasını askere bırakırsak üstü kapatılır

Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Afyon’daki cephanelik patlaması için "Soruşturulmadan geçilecek bir olay değil. Siyasi otorite kararlılıkla takip etmezse askerler üstünü kapatır" diye konuştu.

AKP kongresi sonrasında bir kabine değişikliği beklemediğini belirten Günay, olası bir değişiklik için yerel seçimler öncesini işaret etti.

Gazete ve televizyonların Ankara temsilcileriyle bir araya gelen Günay, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Utku Çakırözer'in haberine göre; Afyon’da 25 askerin şehit olduğu cephanelik patlamasını Bakanlar Kurulu’nda ele aldıklarını belirten Günay, “İlgili arkadaşlar konunun soruşturulduğunu söyledi. Soruşturulmadan geçilecek bir olay da değil zaten. Askeriyeyi bilen bilir. Dışarıdan siyasi irade ciddi takip etmezse askeriyede bu olayların üstü kapatılır, bu ciddi bir olay, üstü kapatılacak bir olay değil. Askeriyeyi ağırlıklı takip edersen sonuç çıkar” dedi.

4+4+4 eğitim sistemine ilişkin eleştirilerin anımsatılması üzerine Günay, “Milli Eğitim Bakanımıza, ilk dört sınıf bittikten sonra seçmeli derslere sıra gelince sadece din dersleri mi seçmeli olacak diye sordum. Sanat derslerinin de seçimlik olması gerektiğini belirttim. O da böyle olacağını açıkladı. Ne kadar olacak göreceğiz” dedi.

30 Eylül’de yapılacak AKP kongresinde kabine değişikliği beklenmediğini belirten Günay, “Yerel seçim eşiğine kadar kabine değişikliği beklemeyin derim. O dönem bazı arkadaşlar belediye başkan adayı olursa zorunlu bir değişiklik gündeme gelebilir” dedi. Gelecek dönem hükümette görev almayı düşünüp düşünmediğiyle ilgili soruya Günay, “Bir sonraki dönem tekrar bakan olacağım diye ne bir hayalim ne de bir niyetim var. 3. dönem sade bir vekil olarak parlamentoya girmek istiyorum” dedi. Günay, yerel seçimlerde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığının ise söz konusu olmadığını vurguladı.

Günay tiyatroların özelleştirilmesiyle ilgili olarak bitmiş bir çalışma olmadığını, bu dönem çıkmayabileceğini kaydeden Günay, TRT’de yapılan emekliliğe teşvik modelinin tiyatro için de gündeme getirilebileceğini söyledi.

Günay, Antalya’da şehit cenazesinde bando takımının cenaze marşını çalmasını engelleyişiyle ilgili olarak da “Ben doğrusu insanların acılarına, insanların duygu dünyasına devletin biraz daha anlayışlı davranmasını istiyorum. Halkın değerinden kopan siyaset anlayışı bir yere varamaz. Halkın geleneğini, örfünü, dinini bileceksin” diye konuştu.