Bakan Güllüce’nin eşi için olimpik havuz kapatıldı iddiası

Türkiye’ye olimpik sporcu yetiştirmek için oluşturulan 12 TOHM (Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi) tesisinden biri olan Ankara Eryamanlar’daki olimpik yüzme havuzu Çevre-Şehircilik Bakanı İdris Güllüce’nin tesettürlü eşinin yüzme öğrenmesi için özel kullanıma tahsis edildiği iddia edildi.

Cumhuriyet'in haberine göre,Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç’ın adını kullanıp, “Spor Genel Müdürlüğü’nün bilgisi dahilinde” denilerek Bakan Güllüce’nin eşi Fatma Güllüce’nin kullanımına açılan havuzdan, bu olay yaşanana kadar sadece gelecek vaat eden ve yetişme çağındaki sporcular yararlanabiliyordu. Ayrıca Ankara’da kamp yapan senkronize yüzme ve yüzme milli takım sporcularının antrenmanlarını gerçekleştirdiği olimpiyat standardındaki havuzun, ‘sivil kullanıma’ açılması, AKP iktidarının, VIP uygulamalarından bir yenisi olarak gösterildi. Fatma Güllüce’nin tesise girdikten sonra özellikle erkek personelin ortalarda gözükmemesi istendiği öğrenilirken, Bakan’ın eşinin, tahsis edilen saatlerde kadın eğitmen eşliğinde özel yüzme dersleri aldığı belirtildi.

Sporcuların çalışması aksıyor

Şahsa özel bu uygulamanın, hem tesis işletme giderleri konusunda ek masrafa neden olduğu, hem de olimpiyat adayı sporcuların antrenman programın aksattığı sızan bilgiler arasında. Olay, kamuoyundan ve spor teşkilatından saklanmak istendiyse de, Spor Bakanlığı koridorları, bu skandalla çalkalandı. Teşkilat ve THOM organizasyonunu rahatsız eden bu gelişmenin güvenlik kamera göerüntülerince doğrulandığı da öğrenildi.

Sporculara ait

Açılımı Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi olan TOHM’lerin ülke genelindeki sayısı 12. Ayrıca son dönemde 7 tane ek TOHM açılırken, her tesis farklı branşlarda sporculara antrenman ve antrenör desteği sağlıyor. TOHM’lerdeki sporcu yaş kategorisi ise 12-21 arasında değişiyor. Genelde gelecek beklenen sporcular bu tesislerden hizmet alıyor. Yine milli takımlar da TOHM’ları kullanıyor.