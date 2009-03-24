Bakan Güler'in gaf günü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler, seçim bölgesi Ordu’da partisinin aday tanıtım toplantısında gaf üstüne gaf yaptı. DSP Genel Başkanı Zeki Sezer için ‘Zeki Sözen’ diyen Bakan Güler, partisinin illerdeki belediye başkan adayları için de ‘80 tane oğlan’ dedi.



AKP'nin Ordu Belediye Başkan adayı Ayşe Bahar Çebi’nin seçim çalışmalarına katılan Bakan Güler, dün akşam Bucak Mahallesi’ndeki Hanımağa Düğün Salonu’nda yaklaşık 500 partiliye hitap etti. Salona AKP Ordu milletvekilleri Eyüp Fatsa ve Enver Yılmaz’la birlikte gelen Bakan Güler konuşmasında, Ordu Belediye Başkanı DSP’li Seyit Torun’un 5 yıllık icraatını eleştirdi.



Zeki Sezer’i Zeki Sözen yaptı



Kentin içme suyuna çöpün karıştığını ileri süren ve bu konuyu seçim sonrasında gündeme getireceklerini söyleyen Bakan Güler, “Beş sene boyunca Ordu’nun sorunları aynen devam ediyor. Çünkü ne hesap soran var, ne birşey eden var. Çünkü Zeki Sözen bir şey soramaz ki” dedi. Partililerin DSP liderinin soyadını yanlış söylediğini hatırlatınca Bakan Güler, “Sezer, Zeki Sezer. İsmini de hatırlayamadım. Yani şimdi neticede böyle bir durum düşünün” diyerek gafını düzeltmeye çalıştı.



‘80 tane erkeğe bir tane hanım…’



Ardından partisinin Ordu adayı Ayşe Bahar Çebi’nin seçilmesi halinde 81 ildeki belediye başkanları arasında tek kadın başkan olacağını vurgulayan Bakan Güler, “Türkiye’de 80 tane oğlan... Genç erkek diyelim, oğlan demeyelim. 80 tane erkeğe bir tane hanım şey olacak, belediye başkanı olacak. Böyle bir durumu düşünün. Ne kadar kıymetli olacağını” dedi.





Bakan Güler, Devlet Bakanı Nimet Çubukçu ile seçim çalışması için Ordu’ya geldiklerinde kömür kokusu nedeniyle utandığını söylerken, 2007 yılından bu yana belediyenin sokakların kazılmasına izin vermediği için doğal gazın kullanılmadığını ileri sürdü.



Güler, daha önce de Ordu’da bedava kömür dağıtımıyla övünürken, “Bu kömür daha önceden de vardı. Kimse akıl etmemişti. Biz bu kömürleri çıkarttık, dar gelirli vatandaşlara 1.5 milyon aileye bunu dağıtıyoruz. Dağıttığımız kömür bu sene sonunda 6 milyon ton olacak” demişti. (DHA)



