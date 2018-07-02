Bakan Gül: En ağır cezayı alacaktır, tasarı kanunlaşacaktır

GAZİANTEP, (DHA)- ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara\'nın öldürülmesiyle ilgili soruşturmanın titiz ve hızlı şekilde yürütüldüğünü belirterek, \"Olayın faili ya da failleriyle ilgili süreç en hızlı şekilde sonuçlanacak ve en ağır cezayı alacaktır. Biliyorsunuz tasarıyı meclise sevk etmiştik ama meclisin tatile girmesiyle yasalaşmamıştı. İlk dönemde bu konu da yine kanunlaşacaktır\" dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep\'te AK Parti milletvekilleriyle birlikte Adalet Sarayı\'nda düzenlenen törenle mazbatalarını aldı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Gül, Ankara\'nın Polatlı ilçesinde, kaybolduktan 1 hafta sonra şu an tutuklu bulunan Uğur K. tarafından dikilen elektrik direğinin dibine gömülü olarak bulunan Eylül Yağlıkara ile ilgili açıklama yaptı. Bakan Gül, olayla ilgili yargılama sürecinin hızlı şekilde sürdürüldüğünü belirterek, \"Bu konuda gerçekten bir baba, bir Adalet Bakanı, bir milletvekili olarak bu menfur olayla ilgili öfkemizi söyleyecek kelime bulmakta zorlanıyoruz. Olayın faili ya da failleriyle ilgili süreç en hızlı şekilde sonuçlanacak ve en ağır cezayı alacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Yargı makamları bu soruşturmayı yapmaktadır ve bizler de bu konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz. Olayla ilgili bir tutuklu ve gözaltılar söz konusu\" dedi.

\'EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILACAĞINA KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN\'

Bakan Gül, soruşturmanın tamamlanmasının ardından durumun tüm açıklığıyla ortaya çıkacağını ifade ederek, \"Soruşturma makamı bu hususlarla ilgili ifadeleri ve gerekli incelemeleri yaptıktan sonra durum tüm açıklığıyla ortaya elbette çıkacaktır. Olayın cinsel istismar boyutuyla ilgili iddiaların doğru olup olmadığı da yine adli tıp soruşturmasının ardından netlik kazanacaktır. Şu anda bu konuyla ilgili tam bu fiilin olup olmadığıyla ilgili bir şey söylemek erken. Adli tıp incelemeleri de devam etmektedir. Bu olayla ilgili özellikle sosyal medyada da işte cesedin farklı parçalara ayrıldığı gibi bir takım yanlış, doğru olmayan bilgiler var. Bu konuda savcılık makamının bilgilendirmesine itibar edilmesini ve bu alçak fiilden sorumlu olan kişinin ya da kişilerin en ağır şekilde cezalandırılacağına kimsenin şüphesi olmasın. Biz de bu olayın takipçisi olacağız. Başsavcılık makamı da soruşturmayı tüm boyutlarıyla araştırıp, sebebini ve bu konudaki tüm failleri en net bir şekilde ortaya koyacaktır\" diye konuştu.

TASARI KANUNLAŞACAK

Bakan Gül, cinsel istismar suçlarıyla ilgili yasa tasarısına ilişkin ise şunları söyledi:

\"Bu konuda biliyorsunuz AK Parti olarak cezaları arttırdık. Ancak yine Cumhurbaşkanımızın da talimatlarıyla bir komisyon kuruldu. Özellikle suça giden sebepleri engelleyecek, caydıracak neler olabilir bunları ortaya koyduk. Faillerin mağdurla ya da yakınlarıyla irtibata geçebileceği, ortamlarda bulunabileceği gelişmeleri engelleyecek çalışmalardan tutun da cezaları, infazları artıracak çalışmalara kadar tüm düzenlemeleri yaptık. Bu husus da meclisimizin ilk gündem maddelerinden olacaktır. Biliyorsunuz tasarıyı meclise sevk etmiştik ama meclisin tatile girmesiyle yasalaşmamıştı. İlk dönemde bu konu da yine kanunlaşacaktır.\"



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