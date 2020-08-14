Bakan Gül'den Doğu Akdeniz tepkisi: 'Münhasır ekonomik bölge' anlaşması uluslararası hukuka aykırı

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilim hakkında, "Yunanistan ile Mısır arasında gerçekleştirilmeye çalışılan 'münhasır ekonomik bölge' anlaşması uluslararası hukuka aykırıdır.

Yunanistan ile Mısır arasında arasında imzalanan anlaşma ilişkin açıklama yapan Bakan Gül, "Yunanistan ile Mısır arasında gerçekleştirilmeye çalışılan 'münhasır ekonomik bölge' anlaşması uluslararası hukuka aykırıdır. Türkiye'yi, en uzun kıyı şeridi olmasına rağmen, Doğu Akdeniz'den dışlama girişimlerinin uluslararası hukukta yeri yoktur. Doğu Akdeniz'de Türkiye'siz yürütülmeye çalışılan enerji politikalarının uluslararası hukuk nezdinde tutar hiçbir tarafı yoktur" dedi.