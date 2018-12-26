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Bakan Gül: Bizler terörün sonu gelene dek rahatsızlık vermeye devam edeceğiz

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Ne terör devleti İsrail’in YPG, PKK gibi terör örgütlerine destek fırsatını ganimet bilerek saldırmasına ne de İsrail Adalet Bakanı’nın terör adına ağıt yakmasına şaşırmıyoruz

26 Aralık 2018 19:22



Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, \"Ne terör devleti İsrail’in YPG, PKK gibi terör örgütlerine destek fırsatını ganimet bilerek saldırmasına ne de İsrail Adalet Bakanı’nın terör adına ağıt yakmasına şaşırmıyoruz. Bizler bu coğrafyada zulüm, işgal ve terörün sonu gelene dek rahatsızlık vermeye devam edeceğiz\" dedi.
Adalet Bakanı Gül, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İsrail Adalet Bakanı Ayelet Şaked’in \"Umarım uluslararası toplum Erdoğan\'ın Kürtleri katletmesini önler\" şeklindeki açıklamasına cevap verdi. Bakan Gül, \"Türkiye’nin terörle mücadeledeki azim ve kararlılığı, hem sahada hem masa başında aldığı sonuçlar ve Cumhurbaşkanımızın haykırdığı hakikatler yalnızca İsrail Başbakanı Netanyahu’yu değil, İsrail Adalet Bakanı’nı da fazlasıyla rahatsız etmiş. Ne terör devleti İsrail’in YPG, PKK gibi terör örgütlerine destek fırsatını ganimet bilerek saldırmasına ne de İsrail Adalet Bakanı’nın terör adına ağıt yakmasına şaşırmıyoruz. Bizler bu coğrafyada zulüm, işgal ve terörün sonu gelene dek rahatsızlık vermeye devam edeceğiz\" dedi.

Arda ERDOĞAN/ANKARA, (DHA)

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