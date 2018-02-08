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Politika

Bakan Gül: Biz gazi oluruz, şehit oluruz ama asla bu ülkeyi böldürtmeyiz

Eyyüp BURUN- Mustafa KANLI/ GAZİANTEP, (DHA)- ADALET Bakanı Abdülhamit Gül,  "Biz gazi oluruz, şehit oluruz ama asla bu ülkeyi böldürtmeyiz

08 Şubat 2018 15:38

Eyyüp BURUN- Mustafa KANLI/ GAZİANTEP, (DHA)- ADALET Bakanı Abdülhamit Gül,  \"Biz gazi oluruz, şehit oluruz ama asla bu ülkeyi böldürtmeyiz. Bir karış toprağı da vermeyiz, kimse bu hadsizliğe girmesin, düşmesin\" dedi.
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Gaziantep\'te, kente \'Gazilik\' unvanının verilişinin 97\'nci yıldönümü nedeniyle yapılan kutlama törenlerine katıldı. Gaziantep Valiliğini ziyaret eden Bakan Gül, ardından kutlama töreninin yapıldığı 15 Temmuz Demokrasi Meydanı\'na geçti. Vali Ali Yerlikaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 5\'inci Zırhlı Tugay Komutanı Ali Ekiyor, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldığı törende Atatürk anıtına çelenk bırakan Gül, ardından Türk bayrağına \'İstiklal Madalyası\'nı taktı. Burada konuşan Adalet Bakanı Gül, vatan toprağının bağımsızlığını, şehit ve gazilere borçlu olduğumuzu söyledi. Gaziantep\'in düşman işgalinden kurtarılışında önemli katkıları olan Şahinbey, Şehitkamil\'i anan Bakan Gül, şöyle konuştu:
\"Topumuz, tüfeğimiz belki donanım açısından zayıftık, sayıca zayıftık ama iman dolu yürekle, bağımsızlık aşkıyla bu millet milli mücadelede destan yaşadı. Tıpkı 15 Temmuz\'da olduğu gibi bu meydanda yine Gaziantep bağımsızlık için işgal girişiminde, darbe girişiminde bulunanlara karşı yine \'Ya istiklal, ya ölüm\' diyerek bir kez daha bu ruhu ortaya koymuştur. Türkiye 15 Temmuz\'da bir kez daha gazi olmuştur. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarihinde 2\'nci kez \'Gazi Meclis\' olarak anılmıştır. Milletimiz bir kez daha gazi olmuştur. Ama şunu buradan ifade etmek lazım ki, biz gazi oluruz, şehit oluruz ama asla bu ülkeyi böldürtmeyiz. Asla bu ülkeyi kimseye, terör oyunlarına, senaryolara peşkeş çektirmeyiz. Türkiye üzerine senaryolar yazılan, oyunlar oynanan bir Türkiye değil, bunu tarihimiz göstermiştir. Bunu halen Mehmetçiğimiz bugün işte teröre karşı yapmış olduğu operasyonla göstermektedir. Bizim, hiç kimsenin toprağında gözümüz yok ama bu toprağı şehitlerimiz emanet etti. Bir karış toprağı da vermeyiz, kimse bu hadsizliğe girmesin, düşmesin. Bir karış toprağını da veremeyiz, vermeye niyetimiz yoktur. İster gazilik, ister şehitlik bunun karşısında ne olursa olsun. İşte bugün yine şehitlerimiz var. Eğer bu topraklar bağımsızca yaşadıysa, kıyamete kadar yaşayacaksa bu, şehitlerimizin, gazilerimizin sayesindedir. Bu vesileyle terörle mücadele ederken gerek Doğu\'da, Güneydoğu\'da gerek ülkemiz dışında Fırat Kalkanı\'nda, DEAŞ\'a teröristlere karşı mücadele ederken şimdi PYD/YPG/PKK\'ya karşı teröre, DEAŞ\'a karşı mücadele ederken şehit olan bütün Mehmetçiklerimizi, askerlerimizi de rahmetle anıyorum. Milli Mücadeleden bugüne bizlere bu toprakları aziz toprakları emanet eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Gazilerimizi minnetle anıyoruz.\"
Gül, törenin ardından \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda dün akşam teröristlerin saldırısıyla şehit olan Uzman Çavuş Yunus Emre Doğan\'ın cenaze törenine katılmak üzere Kilis\'e gitti.

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