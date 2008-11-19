Bakan Gönül'den yeni skandal

Bakan’dan tehlikeli sözler

Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül’ün, savunma bütçesinin nasıl kabul ettirildiğine dair sözleri Habertürk kameralarına yakalandı. Gönül, "Her ne kadar savunma sanayine biraz fazla pay ayırdıysak da, sizinkiler daha çok gizlidir... Güneydoğu’da bir operasyon göstersek bütçeyi çoktan kurtarırız” dedi.Pazartesi günü Meclis’teki bütçe görüşmeleri sırasında Milli Savunma Bakanı 2009 bütçesini komisyon üyelerine sundu. Görüşmeler sırasında “Asacaksanız da beni asacaksınız” gibi sözlerle ilgi çeken Vecdi Gönül, bir skandala daha imza attı. Gönül, kameraların salondan çıkışını beklerken yanındaki Milli Savunma Bakanı Müsteşarı Korgeneral Ahmet Turmuş"un kulağına eğilerek söylediği sözler Habertürk kameralarına yakalandı.Kamera kayıtlarına göre Gönül, Turmuş’un kulağına eğilerek şu sözleri söyledi: "Her ne kadar savunma sanayine biraz fazla pay ayırdıysak da, sizinkiler daha çok gizlidir... Güneydoğu’da bir operasyon göstersek bütçeyi çoktan kurtarırız. " Kullanılan sözler tam olarak duyulmasa da anlaşılan kısımları alınan bütçeyi haklı göstermek için bazı bölgelerde operasyonlarda kullanılacağı tezini öne süreceğini gösteriyor. Operasyonların da bütçe için bir kılıf olarak kullanıldığına işaret eden bu sözler, bütçenin şeffaf olmadığını da gözler önüne serdi.Daha önce de Brüksel’deki konuşmasında "Rumlar ve Ermeniler gitmeseydi milli devlet olabilir miydik?" sözleriyle tepki çeken Gönül, konuştukça resmi devlet görüşlerini de ortaya seriyor. Açıktan ifade edilmeyen ancak devletin resmi bakış açısını oluşturan kimi gerçekler, Vecdi Gönül’ün sözleriyle kamuoyunun gündemine geliyor.CHP Muğla Milletvekili Ali Arslan, Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül’ün Bakanlığın bütçesini savunmak için söylediği ve kameralara takılan sözlerini Meclis gündemine taşıdı.Arslan Bakan Gönül’e, “Hükümetiniz tarafından bütçeyi şişirmek amacıyla kaç hayali operasyon yapılmıştır” diye sordu. CHP’li Arslan, Milli Savunma Bakanı Gönül’ün yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na verdiği soru önergesinde, Plan Bütçe Komisyonu’nda, Bakanlığın bütçesi görüşülürken Gönül’ün kameralara takılan sözlerini gündeme getirdi.Arslan, önergesinde şu sorulara yer verdi: “Güneydoğu operasyonları hangi amaçla yapılmaktadır? Hükümetiniz tarafından terörle mücadeleye yeterince bütçe ayrılmamış mıdır? Sözlerinizden yola çıkarak operasyonların amacı, Savunma Bakanlığı bütçesini arttırmak mıdır? Hükümetiniz tarafından bütçeyi şişirmek amacıyla kaç hayali operasyon yapılmıştır? Sözleriniz, bölücü terör örgütünün neden bir türlü bitirilemediğinin ve iktidarınız döneminde artan terör olaylarının sebebi ve kanıtı mıdır?”