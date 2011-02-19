Bakan Gönül de üniversite affından yararlanacak

T24 - Cumhuriyet tarihinin en büyük öğrenci affından 1939 Erzincan doğumlu Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül de yararlanacak.



1981’de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde eksik kalan kamu yönetimi doktorasını yapmak üzere Torba Yasa’daki haktan yararlanacağını açıklayan Bakan Gönül, dün gazetecilerin soruları üzerine, öğrenci affının hazırlanış sürecinde YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan’dan bilgi aldığını belirterek, “Yasa Cumhurbaşkanı’nca onaylanınca üniversiteye başvurup kaydımı yenileyeceğim” dedi.



Yüksek lisansını ABD’nin Güney California Üniversitesi’nde Uluslararası Mukayeseli Kamu Yönetimi dalında yapan Gönül, SBF’de doktoraya 1980 öncesi başlamış ve derslerini 1981’de tamamlamıştı. Gönül, darbenin ardından 6 Kasım 1981’de Yüksek Öğretim Kurulu’nun kurucu üyesi olunca bu görevde tez vermesinin etik olmayacağı kaygısıyla doktorayı yarım bıraktı. Gönül, başvurusu kabul edilirse üniversite yönetiminin belirleyeceği bir profesörün gözetiminde tezini yazacak ve iki yıl sonra 74 yaşında doktor unvanını alabilecek.



