"Bakan gelsin buradaki samanlıkta uyusun"

Ankara'da kurbanlık satışı için kurulan Mühye Köyü'ndeki pazarda besiciler Tarım Bakanlığı'na tepkili. Bakan Çelik'in "dişi hayvan kurban pazarına giremeyecek" açıklamasına tepki gösteren bir besici, "Bakan gelsin buradaki samanlıkta bir gece uyusun. Belki o zaman halimizi anlar" dedi.

Duvar'dan Serkan ALan'ın haberi şöyle:

Kurban Bayramı öncesi kurbanlık satışının bir adresi de Ankara’nın Çankaya ilçesine bağlı Mühye Köyü. Belediyenin belirlediği çadır kiralarının pahalı olduğunu söyleyen besiciler bayram öncesi satışların da kötü olduğunu anlatıyor.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik’in ‘dişi hayvan kurban pazarına girmeyecek’ açıklamasının ardından dişi hayvanlarını yetiştirdikleri şehirde bırakan besiciler döndüklerinde ödeyecekleri borçlarını düşünüyor. Küçükbaş hayvan yetiştiren Duran Şahin Bakan Çelik’in açıklamalarına tepki göstererek “Gelsin Bakan samanın içerisinde uyusun. Bizler toprağın, pisliğin içerisinde yatıyoruz, hayvanımızın başında bekliyoruz. Onun da ailesi gelsin bizim ailelerimiz gibi çile çeksin. Belki o zaman bizi anlar” dedi.

"Bizim köy buradan daha kalabalık"

Çankaya Belediyesi’nin Mühye köyünde kurduğu hayvan pazarında bir çadır kiralamanın bedeli 3 bin 500 TL. Toplam 150 hayvan yetiştiricisinin çadır kiraladığı pazar alanında satıcıların en büyük şikâyeti ise tuvalet ve su ihtiyacının karşılanmaması.

Kiraların yüksek olduğunu belirten Erhan Yalçın, Kırşehir’den hayvanlarını satmak için Ankara’ya geldi. Tesisin kötü olduğunu ve ulaşım imkânının bulunmadığını söyleyen Yalçın “Seneye bu işi bu şekilde yapabileceğimi düşünmüyorum. Biz Ankara Çankaya’ya geldik. Keşke köyde satsaydık. Bizim köy buradan daha kalabalık” sözleriyle satışlardan da memnun olmadığını anlattı.

"Bakanlık önce yem fiyatlarını düşürsün"

Dokuz büyükbaş hayvan ile Yozgat’ın Sorgun ilçesinden gelen Hidayet Uslu 15 günde yalnızca 3 hayvanını satabildi. Geçen yıl ile fiyatların aynı olmasına rağmen hayvanlarını satamadıklarını söyleyen Uslu bakanlığın fiyatların düşeceği açıklamasının işlerini etkilediğini söyledi.

“Bakanlık önce yem fiyatlarını düşürsün sonra hayvanların fiyatlarını eleştirsin” diyen Uslu’nun satışları artırmak için de bir önerisi var. Uslu’ya göre Belediyenin Mühye köyüne sağlayacağı ücretsiz ulaşım ile işler biraz daha hızlanacak.

"Hayvancılık Türkiye'de bitti"

Mühye köyünde kurulan hayvan pazarındaki bir diğer şikâyet de belediyenin belirlediği satış alanı dışında hayvan satışına izin verilmesi. Yüksek kiralara karşı fırsatçıların ortaya çıktığını belirten satıcılar denetimlerin yeterli yapılmadığını söylüyor. 150 küçükbaş hayvan sahibi besici Cüneyt Kılıç’a göre hayvancılık Türkiye’de bitti.

Tatilin 10 güne çıkarılmasının da işlerini olumsuz etkilediğini söyleyen Kılıç şunları aktardı, “Kurbanlık hayvan getirdik henüz daha siftah yapamadık. Hayvanımıza ne alıcı var ne soran var. Dişi hayvanları da almıyoruz açıklamasından sonra bankalara nasıl borcumuzu ödeyeceğimizi bilmiyoruz.”

Pazarın simgesi dört boynuzlu Çınar

Van’dan yola çıkarak Ankara’ya getirilen ‘Çınar’ Mühye köyündeki hayvan pazarının simgesi oldu. Sedat Derin’in yetiştirdiği küçükbaş hayvan dört boynuzlu olarak dünyaya geldi. Çınar’ın dört boynuzlu olması nedeniyle fiyatının diğerlerinden yüksek olduğunu söyleyen Derin, hayvan pazarındaki satışların sıfıra yakın olduğunu aktardı.

Van’a dönüş için gerekli nakliye ücretini zor çıkaracaklarını söyleyen Derin, “Van’dan 130 hayvan ile geldik ve şimdiye kadar iki elin parmakları kadar satıldı. Yıllardır bu işi yapıyorum ama en kötüsü bu yıldı. Şu an satılmasını umut etmekten başka bir şey gelmiyor elimizden” dedi.