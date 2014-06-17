Bakan Fikri Işık kürsüde fenalaştı

Sakarya'daki Türk Traktör Fabrikasının açılış törenindeki konuşması sırasında fenalaşan Bakan Fikri Işık, sedyeyle ambulansa alınarak ilk müdahalesi yapıldı.

DHA'nın haberine göre, Türk Traktör'ün Erenler Fabrikasının açılışına katılan Bakan Işık, burada konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıktı.

Konuşmasına başladıktan yaklaşık 5 dakika sonra "Biraz kan şekerim düştü herhalde" diyen ışık, kürsüdeki sudan içtikten sonra platformun bulunduğu merdivenlere oturdu. Burada ceketini çıkaran Işık'a tören alanında hazır bekletilen sağlık ekipleri müdahale ederek tansiyonunu ölçtü.

Bakan Işık, bir süre sonra fenalaşması üzerine sağlık ekiplerince sedyeye konularak fabrikanın önünde hazır bekletilen ambulansa getirildi. Bakan Işık'a ambulansta doktorların müdahalesi sürüyor.

Bakan Fikri Işık'a müdahale yapıldığı sırada "Bakanımız durumu iyi, törene devam edeceğiz" anonsu yapıldı.

Sağlık durumu iyi

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, ambulansta yapılan kontrollerinin ardından aracına binerek fabrikadan ayrıldı.

Sakarya'daki çeşitli ziyaretlerin ardından Türk Traktör'ün Erenler Fabrikası'nın açılışına katılan Bakan Işık, konuşması sırasında fenalaşması üzerine sedyeyle ambulansa alınarak müdalesi yapıldı.

Buradaki ilk kontrolü yapılan Işık, bir süre sonra ambulanstan inerek makam aracına binip fabrikadan ayrıldı.

Işık'ın sağlık durumuna ilişkin bilgi veren Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Bakan Işık'ın yoğun programları nedeniyle yorgun düştüğünü belirterek, "Bu nedenle biraz rahatsızlandı. Havaların sıcaklığından kaynaklanan bir durum. Şu anda kendisi gayet iyi. Doktorlar ilk kontrollerini yaptı her şeyi toparladı. Hiçbir şeyi yok. Şu anda başka bir programa gitti. 'Hastaneye gidelim' dediler ama gitmek istemedi. Burada ambulansta kontrolleri yapıldı" şeklinde konuştu.