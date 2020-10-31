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Bakan Fatih Dönmez'den deprem sonrası yaşanan elektrik ve doğalgaz kesintileriyle ilgili açıklama

31 Ekim 2020 00:53

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İzmir'de yaşanan 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrasındaki elektrik ve doğalgaz kesintileri hakkında "An itibarıyla 17 bin 824 abonenin elektriği kesik. Onlar da süratle verilecek" dedi.

Bakan Dönmez'in açıklamaları şöyle;

"Deprem anı itibarıyla 4 bin 500 abonenin elektriği kesilmişti. AFAD ekipleriyle koordinasyon içinde süratle elektrik verilmeye başlandı.

An itibarıyla 17 bin 824 abonenin elektriği kesik. Onlar da süratle verilecek.

Bayraklı'da doğalgaz kesintileri var, 3 bin civarında abonenin gazı kesik. Bu da önümüzdeki saatlerde süratle tamamlanacak."

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