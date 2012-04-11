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Bakan Faruk Çelik hastaneye kaldırıldı

Bakan Faruk Çelik, Şanlıurfa’da sürdürdüğü temasları sırasında tansiyonu düşünce hastaneye gitti. Bakan Çelik’e serum tedavisi uygulanırken, hastane çevresinde polis geniş güvenlik önlemi aldı

11 Nisan 2012 20:15

Pazartesi günü seçim bölgesi Şanlıurfa’da temaslarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, öğle saatlerinde valilik binasında 11 Nisan Stadyumu’nun İl Özel İdaresi’ne devredilmesi için düzenlenen protokol törenine katıldı. Tören öncesi Vali Celalettin Güvenç’in makamına çıkan Bakan Çelik, kendisini iyi hissetmeyince, konvoyunda yer alan sağlık görevlilerinden yardım istendi. Valilik makamında tansiyonu ölçülen Bakan Çelik, bir süre dinlendikten sonra protokol törenine katıldı.

Valilik töreninin ardından Şanlıurfaspor Tesisleri’ne giden Bakan Çelik, burada Şanlıurfasporlu antrenör ve oyuncularla görüştü. Ziyarette gazetecilerin dışarı çıkarılmasının ardından yine sağlık ekipleri içeri çağrıldı ve Bakan Çelik’in tansiyonunun düştüğü kendisine iletildi. Çelik, bunun üzerine makam aracı ile yakında bulunan özel bir hastaneye gitti.

Polisler, aracından inen Bakan Çelik’in hastaneye girişinin görüntülenmemesi için kameramanlara engel oldu. Hastaneye giren Bakan Çelik’e, tansiyonunun düştüğünün söylendiği ve serum tedavisi uygulandığı bildirildi. Bakan Çelik’in bulunduğu hastane çevresinde yoğun güvenlik önlemi alınırken, bir süre sonra dışarı çıkan AK Parti Milletvekili Yahya Akman gazetecilere, "Bakanımızın sağlık durumu iyi. Tansiyonu düştüğü için buraya geldi ve şu an serum tedavisi uygulanıyor. Zaten yürüyerek içeri girdi, endişe edilecek bir durum yok. Havanın sıcak olması ve aşırı temposu nedeniyle tansiyonu düştü. Serumunun bitmesinin ardından programına devam edecek" dedi.

DHA

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