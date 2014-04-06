Bakan Faruk Çelik: Görevden almalar benim tercihim paralelle ilgisi yok

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik,'Bakanlıkta yaptığım görev değişiklikleri benim tercihim, ne paralelle ne onla ne bunla ilgisi var. 12 il müdürünü değiştirdim, çünkü hepsi müfettiş kökenli' dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çelik, 42 günden beri Şanlıurfa’da yaptığı seçim çalışmasını, bu süreçte paralel devlet yapılanmasıyla ilgili konularda sessiz kaldığı iddialarını ve bakanlıkta yaptığı son operasyonu anlattı.

Nuray Babacana'a sorularını yanıtlayan Çelik'in Radikal'de yer alan açıklamaları şöyle:

Sustuğumu kim söylüyor: 42 gün boyunca günde 3 saat uyku ile Urfa’da çok ciddi bir seçim çalışması yürüttük. Sustuğumu, sessiz kaldığımı kim söylemiş? Her gün seçim öncesinde kurgulanan oyunlarla ilgili açıklamalarım vardı. Biz popüler bakan olmadığımız için merkez medyanın ilgisini çekemedik.

Diyarbakır'ı da böyle alırız: Urfa’da 2009 yerel seçimleriyle kıyaslandığında çok önemli bir başarı elde ettik. 9 ilçeyi aldık. Tüm ilçelere beldelere, 400 köye gittik. Oyumuz, yüzde 61’i geçti. Diyarbakır’ı da bir yıllık ciddi bir çalışmayla, insanlarla birebir haşir neşir olarak kesin alırız. Önemli olan insanlara ulaşmak.

Birinci turda bizim: Türkiye genelinde aldığımız yüzde 45 oya bakarsanız, bu genel seçimlerde yüzde 50’ye denk düşer. Yani cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk turda bizim adayımız alır çok açık. Başbakan aday olmaya karar verirse, hiç tartışmasız birinci turda seçilir. Ardından kim başbakan olacak ona Tayyip Erdoğan ile Abdullah Gül oturur karar verir. Zaten her ikisinin de bu konuda değerlendirmeleri var. Hiçbir tartışma yaşanmaz. Mayısta bunun kararını da görürüz.

Paralle ilgilisi yok: Bakanlıkta yaptığım görev değişiklikleri benim tercihim, ne paralelle ne onla ne bunla ilgisi var. 12 il müdürünü değiştirdim, çünkü hepsi müfettiş kökenli. Benim merkezde müfettiş açığım var. Müfettiş sınavı açıyorum, kazananlar ya başka kurumlara ya da başka görevlere gidiyor. Müsteşarım ise yıllardan beri benimle çalışır. Bursa defterdarlığından beri tanırım. Onları ben göreve getirdim, ben aldım. Değişimin her zaman faydası vardır.