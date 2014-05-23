Bakan Faruk Çelik ameliyat oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik öğle saatlerinde ameliyat edildi.

Bakan Faruk Çelik’in ameliyatıyla ilgili Bakanlık'tan yapılan açıklama şöyle:

“Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Faruk Çelik bugün saat 12.30’da özel bir hastanede divertikül hastalığına bağlı bağırsak perforasyonu nedeni ile acil olarak ameliyat olmuştur. İki saat süren ameliyat başarılı geçmiş, bakanımız Sayın Faruk Çelik şu an hastanede tedavi altındadır.”

Divertikül hastalığı nedir?

Bakanlık’tan yapılan açıklamada “divertikül hastalığı” olarak bahsedilen rahatsızlık hakkında Prof. Dr. Korhan Taviloğlu’nun internet sitesinde şu bilgiler yer alıyor:

Kalın bağırsağın divertiküler hastalığı nedir?

Kalın bağırsağın mukoza adı verilen iç yüzeyinin zayıf noktalardan dışarı doğru kese şeklinde fıtıklaşmasına veya cepleşmesine, bağırsak divertikülü adı verilir. Birden çok divertikülün yer aldığı durumlara ise ‘divertikülozis koli’ veya bağırsak divertikülozisi adı verilir. Bağırsağın kas tabakasına damarların girdiği noktalarda divertiküller gelişir. Bağırsak divertikülleri, Batı toplumlarında kalın bağırsağın makata nispeten yakın olan sigmoid kolon adlı bölümünden kaynaklanırlar. Sugihara Japonya gibi Doğu toplumlarında ise divertikülozis’in % 70 oranında kalın bağırsağın sağ kısmında kaynaklandığını belirlemişlerdir.

Kalın bağırsağın divertiküler hastalığı ne sıklıkta görülür?

Batı toplumlarında, 40 yaş altında % 5-10 sıklıkta, 50 yaş üzerinde % 30 sıklıkta, 70 yaş üzerinde % 50 sıklıkta ve 85 yaş üzerinde % 66 sıklıkta kalın bağırsak divertikülleri görülür. Erkeklerde daha sıktır. Gençlerde belirlenen divertiküler hastalık sorununun % 90 oranında obezite sorunu olan kişilerde görüldüğü belirlenmiştir. Genelde bağırsak divertikülü olan kişilerin ise % 50’sinde obezite sorunu olduğu bildirilmektedir. ABD’de yılda 130.000 kişi bağırsak divertikülüne bağlı sorunlar nedeniyle hastaneye yatırılmaktadır. Bol lif ile beslenen bağırsak divertikülü oranı çok azalmaktadır, bu oran İran’da % 1 ve Nijerya’da % 2 olarak belirlenmiştir. Aprea ve ark. İngiltere’de yaptıkları çalışmada bağırsak divertiküllerinin, Genel Cerrahi kliniği’nde yatan hastalar içinde % 0.1’i oluşturmalarına karşın, tüm harcamalar içinde maliyetin % 5’ini oluşturduğunu belirlemişlerdir.

Divertiküller kalın bağırsağın hangi bölümünde daha sıktır?

Divertiküllerin gelişmesi basınç artışı ile direkt olarak ilişkili olduğundan ıkınmaya bağlı bağırsak içi basınç kalın bağırsağın sol tarafta yer alan sigmoid kolon bölümünde daha fazla olduğundan sol tarafta daha sık olarak yer alırlar. Bağırsak içi basınç artışı bağırsakta dışarıya doğru divertikül adı verilen fıtıklaşmalara neden olur. Daha nadiren de kalın bağırsağın sağ tarafında divertiküler hastalık gözlenir.

Divertikülit nedir?

Kalın bağırsakta yer alan divertiküllerin iltihaplanmasına divertikülit adı verilir.

Kalın bağırsağın divertiküler hastalığı neden olur?

Liften fakir diyetle beslenme

Kabızlık

Şişmanlık (vücut kitle indeksinin 30’un üzerinde olması)

Hareketsizlik

Kortizon kullanımı

Ağrı kesici ve romatizma (nonsteroid antienflamatuvar) ilaçlarının kullanımı

Alkol

Sigara

Kafein

Polikistik böbrek hastalığı

Kalın bağırsağın divertiküler hastalığının belirtileri nelerdir?

Kalın bağırsak divertikülleri, hastaların % 80-85’inde yaşam süresince hiçbir belirti vermez. Aşağıdaki belirtiler dışkılama ve gaz çıkartma sonrasında geriler. Bağırsak divertikülü hastaları % 10-25’i yaşam süreleri boyunca ortalama bir divertikülit atağı geçirirler ve aşağıdaki belirtiler ortaya çıkar.

Kramp tarzında karın ağrısı

Gaz

Karında şişkinlik hissi

Kabızlık

İshal

Dışkılama alışkanlıklarında değişiklik

Titreme

Yüksek ateş

Bulantı

Kusma

İdrar yaparken yanma

Kalın bağırsağın divertiküler hastalığı hangi sorunlara neden olur?

1. Divertikülit: Kalın bağırsak divertiküllerinin iltihaplanması ‘divertikülit’ olarak adlandırılır. Kendisini karın ağrısı ile belli eder.

2. Kanama: Makattan kanama ile ortaya çıkar. Kanamanın çok yoğun ve hızlı olması durumunda hastaya kan nakli gerekebilir, aksi takdirde hasta şoka girer. Şiddetli alt sindirim sistemi kanamalarının % 30-50’si bağırsak divertikülü nedeni ile gelişir. Kanama sorunu yaşayan hastaların % 50’sinin, ağrı kesici veya romatizma ilaçları (nonsteroid antienflamatuvar ilaçlar) kullandığı belirlenmiştir. Bu hastaların % 85’inde anjio ile tıkama yaparak (anjio-embolizasyon) bu kanamayı durdurabilmek mümkündür. Aktif kanama anında yapılan kolonoskopi incelemesi sıklıkla kanama odağını belirleme konusunda sonuç vermez ve bu nedenle genel yaklaşım kanamanın durmasını takiben 12-24 saat içinde kolonoskopi incelemesi yapılmasıdır. Böylelikle, bağırsak kanseri ve diğer hastalıklar ayırt edilebilir.

3. Delinme: Kalın bağırsak divertiküllerinin delinerek bağırsak içeriğinin yani dışkının karına boşalmasına ‘’divertikül delinmesi’’ veya ‘’perforasyon’’ adı verilir. Delinmenin küçük olması durumunda ‘’mikroperforasyon’’ ve büyük olması durumunda ise ‘’makroperforasyon’’ adı verilir. Bu durumda hastada şiddetli karın ağrısı, yüksek ateş, bulantı ve bazen kusma meydana gelir.

4. Bağırsak fistülü: Bu hastaların % 2-20’sinde bağırsak fistülü gelişir. Bu fistüllerin % 65’i bağırsak ile mesane arasında (kolo-vezikal fistül) ve % 20’si bağırsak ile vajina arasında (rekto-vajinal fistül) gelişir.

5. Apse: Kalın bağırsak etrafında divertikülün delinme sonrasında iltihabın vücut tarafından sınırlandırılması sonrasında karın zarına yayılmadan bağırsak etrafında apse gelişmesidir, peridivertiküler apse olarak ta adlandırılır. Hastaların % 75’inde delinen bağırsak içeriği vücut tarafından sınırlandırılır, ancak % 25’inde ise karın boşluğuna yayılır.

6. Bağırsak tıkanıklığı: Kalın bağırsak divertikülü delinince önce bağırsak etrafında kalınlaşma (flegmon) gelişir ve ardından bağırsakta darlık (striktür) gelişir ve bunu takiben de bağırsak düğümlenmesi olabilir.