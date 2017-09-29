Bakan Fakıbaba'dan 'örnek köy' projesi (3)

FAKIBABA: TOHUMDA İSRAİL\'DEN ÜSTÜN DURUMDAYIZ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bursa\'daki son programında özel bir tohum tesisini ziyaret etti. Burada, tohum konusunda yanlış bir algı oluştuğunu söyleyen Bakan Fakıbaba, \"Genelde milletin kafasında, \'biz tohumumuzu İsrail\'den alıyoruz\' düşüncesi var. Halbuki İsrail bu alanda kimsenin bilmediği kadar küçük oranda ihracat yapabiliyor. Türkiye bu bağlamda İsrail\'den kat kat üstün konumda\" dedi. Tohumu satın alan, tüketen ve üretenler için güvenin çok önemli olduğunu belirten Fakıbaba, \"Biz ülkemize, işadamlarımıza, devletimize, hükümetimize güvenmeliyiz. Bizim diğer ülkelerden üstünlüğümüz var. Bizim düşük bir tarafımız yok. Bu anlamda bütün üretici arkadaşlara yürekten teşekkür ediyorum. Binlerce ton ihracat yapıyoruz. İşte buradayız, görüyorsunuz. Rusya\'ya, Amerika\'ya, İran\'a, Irak\'a, Avrupa\'ya ihracat yapılan bir yerdeyiz. Teknoloji de satıyoruz. O yönden 80 milyon rahat olsun. İnsanların kafasını karıştırmasınlar. Ama tabii ithalat da yapacağız. O da olacak. Biz ithalat ve ihracat yapacağız. Ama bu teknolojide biz dünyanın gerisinde değiliz. Çok önemli sıra ve yerlerdeyiz\" dedi.

