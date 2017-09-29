Bakan Fakıbaba'dan 'örnek köy' projesi

Hüseyin TÜCCAR/BURSA, (DHA)- GIDA Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bursa\'da yaptığı açıklamada, kırsal kesimin geliştirilmesi için önemli bir proje hazırladıklarını söyledi. Fakıbaba, proje kapsamında, tarımda maliyeti düşürerek çiftçinin daha fazla para kazanmasını sağlamak için 81 ilde toplam 250 köyü \'örnek köy\' ilan edip, ihracatın artmasını hedeflediklerini söyledi.

Bursa Valisi İzzettin Küçük\'ü makamından ziyaret ederek bir süre görüşen Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, daha sonra Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe\'yi ziyaret etti, özellikle tarımla ilgili kırsala yönelik çalışmaları hakkında bilgi aldı. Tarımda maliyeti düşürerek çiftçinin daha fazla para kazanması sağlamak için 81 ilden 250 köyü örnek köy ilan edip ihracatın artmasını hedeflediklerini belirten Bakan Fakıbaba, “İnsanların göç etmeyip kırsalda kalarak daha mutlu olmasını ve daha fazla üretmesini isteyen, tarımın gelişmesinin küçük ve orta ölçekli çiftçiliklere ve ailelere bağlı olduğuna inanan biriyim. İlk defa burada açıklamak istiyorum, 81 ilimiz var, her ilimizden 3 tane örnek köy seçip, bu köylerde üretim maliyetini düşürüp çiftçinin daha fazla para kazanmasını sağlayabiliriz\" dedi.

Belediye başkanlarının da bu yöndeki çalışmalarına destek vereceğini söyleyen Bakan Fakıbaba, “Tapulaştırmanın olmadığı yerlerde yönetimi toplulaştırdığımız zaman girdiler daha ucuza mal olacak, bir köyde 10 traktör varsa bu 1 veya 2\'ye düşecek. Girdiler maliyeti düşürecek, ürünü çok daha pahalıya satabileceğiz, Yönetimin toplulaştırılmasıyla birlikte çiftçi kardeşlemizin çok daha mutlu olacaklarına, çok daha fazla para kazanacaklarına inanıyorum. Bu konuda Bakanlığımın tüm imkanlarını seferber edeceğim. Ayrıca bu projeyle ziraat mühendisleri ve veteriner hekimlere yeni bir istihdam oluşturacağız\" dedi.



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