Bakan Fakıbaba: Yerel seçimin 1 Kasım'a alınması doğru olacak

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Ahmet Eşref Fakıbaba, yerel seçimin Kasım ayında yapılmasının daha doğru olacağını söyledi. Fakıbaba, "Göreve başlamanız 1-2 ayınızı alıyor. Daha takım kuramamışsınız, proje yapamamışsınız. O yılı kaybetmiş oluyorsunuz" dedi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Ahmet Eşref Fakıbaba, CNN Türk Televizyonu’nda “Hakan Çelik ile Hafta Sonu” programına katıldı. 31 Mart 2019 yapılması planlanan yerel seçimde yoğun bir rekabet olacağını söyleyen Bakan Fakıbaba, “Çok rekabet olacak. Bence biz hemen hızlı bir şekilde hükümet kurulduktan hemen sonra başlamak zorundayız. Bu seçim atmosferi bitmeden yeni bir seçim atmosferine gireceğiz. Diğer partiler de aynı şeyi yapacak” dedi.

"Erken seçim doğru olur"

Yerel seçim tarihinin değişip değişmeyeceği yönündeki soru üzerine Fakıbaba, “Bu konuda haberler çıkıyor, Kasım ayına alınacak diye. Ben bilmiyorum ama ben eski bir belediyeci olarak böyle bir şeyin doğru olacağına inanıyorum” yanıtını verdi.

Düşüncesinin siyasi olmadığını söyleyen Fakıbaba, “Siyasi olarak düşünmüyorum. İtirazlar felan Nisan’ın ikinci haftasına doğru mazbatanızı alıyorsunuz, göreve başlıyorsunuz. Hoşgeldin, kutlamalar, davettir. 1-2 ayınızı alıyor. Ve daha takım kuramamışsınız, proje yapamamışsınız, arkadaşlarınızı belirleyememişsiniz ve işi tam kavrayamamışsınız. O yılı kaybetmiş oluyorsunuz” dedi.

"Seçim Kasım'da olursa belediler 1 yıl kazanır"

Kasım, Aralık, Ocak, Şubat ve Mart aylarının belediyecilikte önemli olduğunu savunan Fakıbaba, şöyle devam etti:

“Ama bu Kasım ayına çekildiği zaman, belediyecilikte öyle aylardır bunlar. Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart… Bu 5 ay sizin için önemli bir zamanı iyi değerlendirme anıdır. Hem tebrikleri kabul ediyorsunuz, belediyeciliği öğrenmeye çalışıyorsunuz ve o yılı boşa harcamamış oluyorsunuz. Bu bağlamda Kasım ayı olursa bütün belediye başkanlarının 1 yıl daha kazanacağını öngörüyorum.

Bakın 2 yıl kazanıyor. Bu sene de zaten erken seçim olmamış olsaydı, Haziran-Temmuz ayından itibaren belediye başkanları aday olacağım, olmayacağımın telaşıyla bu sefer işler yine yarıda kalıyor. Bunları önlemek ve 1 yılı kurtarmak adına, bana göre 1 Kasım’a alınması doğru olacaktır.”