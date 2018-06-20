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Politika

Bakan Fakıbaba, vince çıkıp bayrak ve flama astı

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'da seçim çalışmalarını sürdüren Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şanlıurfa'da miting yapacağı alanda vince çıkarak Türk bayrakları ile partisinin flamalarını astı

20 Haziran 2018 16:08

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA\'da seçim çalışmalarını sürdüren Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın Şanlıurfa\'da miting yapacağı alanda vince çıkarak Türk bayrakları ile partisinin flamalarını astı.
Kentte düzenlenecek AK Parti mitingi için son hazırlık çalışmalarının yapıldığı alanda incelemede bulunan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba beraberinde AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız\'la birlikte bir vincin sepetine binerek alandaki aydınlatma direğine Türk bayrakları ile AK Parti flamalarını astı. Fakıbaba, Twitter hesabından da paylaştığı görüntülerin altına eklediği mesajında, \"Yarınki (bugün) büyük Şanlıurfa mitingimiz için İl Başkanımız ve Gençlik Kolları Başkanımızla son bayraklarımızı da astık. Miting alanı hazır, Şanlıurfa Reis\'i ile kucaklaşmaya hazır\" ifadelerini yazdı.

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