Bakan Fakıbaba, Van'da (3)

PARK AÇILIŞINA KATILDI

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Tuşba Belediyesi tarafından Kalecik Mahallesi\'nde bulunan TOKİ konutlarının bulunduğu alana yapılan spor tesisi ve parkın açılışına katıldı. 10 Aralık 2016\'da İstanbul Beşiktaş\'taki terör saldırısında şehit olan Vanlı Polis Memuru Soner İdil\'in adının verildiği parkın açılışında şehidin annesi ve babası da yer aldı. Baba Muğdat İdil, oğlunun isminin parka verilmesinin kendilerini mutlu ettiğini, duygulandırdığını söyledi.

BİRLİK BERABERLİK MESAJI VERDİ

Açılışta konuşan Bakan Fakıbaba, teröre dikkat çekerek, birlik ve beraberliğini önemini anlatıp, gençlere nasihat verdi. Bakan Fakıbaba, \"Şehidimizin babası aramızda. O şehit sizin değil, hepimizin, Türkiye\'nin, bütün müslümanların şehidi. Sevgili gençler, amcanızı iyi dinleyin. Şehitlerimiz boşuna ölmüyor. Bu ülkenin kalkınmasını, büyümesini, ilerlemesine, bölgede söz sahibi olmasını, islam aleminde lider olmasını istemeyen ülkeler ve onların piyonları var. Onun için gençler, özellikle sizlerin çok uyanık olması lazım. Bizim birlik ve beraberlik içinde olmamız lazım. Burada ne kadar güzel insanlar var. Onun için bir amcanız olarak, özellikle şunu sizlerden istirham ediyorum. Birlik ve beraberlik içinde olun. Farkıl düşncelerde olabilirsiniz, partiniz farklı olabilir. Ama bu bayrak hepimizin, bu bayrak Türkiye\'de yaşayan herkesin. Onun için birbirimize sahip çıkalım. Kürtü, Türkü, Arapı, Lazı, Çerkezi hepimiz kardeşiz, biriz. Onun için oyuna gelmeyelim. Birlik beraberlik içinde olmak zorundayız\" dedi.

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