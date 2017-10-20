Bakan Fakıbaba, Van'da

Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN-Arif KARAKAŞ, (VAN), (DHA)- GIDA Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba çeşitli açılışlara katılmak üzere Van\'a geldi. Esnafın yoğun ilgisiyle karşılanan Bakan Fakıbaba, üniversiteye hazırlanan öğrenciler için Van Büyükşehir Belediyesi\'nin desteğiyle açılan Sürekli Eğitim Merkezi\'nin de açılışını yaptı.

Sabah saatlerinde özel uçakla Van\'a gelen Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba\'yı Vali Murat Zorluoğlu, Ak Parti Van milletvekilleri Beşir Atalay ile Burhan Kayatürk ve partililer karşıladı. İlk olarak Valiliği geçen Bakan Fakıbaba, daha sonra esnafı ziyaret etti. Ziyaret ettiği esnafın sorunlarını dinleyen Fakıbaba, bir çay ocağında kendisi için hazırlanan kalvaltıya katıldı. Yoğun ilgi gören Bakan Fakıbaba, ardından da Van Büyükşehir Belediyesi\'nin destekleriyle açılan Sürekli Eğitim Merkezi\'nin açılışına katıldı.

Eğitim merkezindeki sınıfları gezen Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba, üniversite hazırlık kursuna katılan öğrencilerle sohbet edip, geleceğe yönelik nasihatlarda bulundu. Bakan Fakıbaba, öğrencilere şunları söyledi:

\"Bizler de sizlerin geçitği kulvarlardan geçtik. Sabun sattım, iplik sattım. Yani bazen ders çalışacak zamanımız bile olmadı. Ama Allah\'a çok şükür Türkiye nerelerden nerelere geldi. Şimdi sıcak bir ortamda bütün imkanlarınız var. İnanıyorum ki bu imkanları çok iyi değerlendireceksiniz. Farklı düşüncelerde olabilirsiniz ama bir ülkemiz var, bir Van\'ımız var, bir bayrağımız var. Gerçekten sizler bizim geleceğimizsiniz. Sizler bizim her şeyimizsiniz. Yani sizlerle bu Türkiye daha ileriye gidecek. Van\'ı, Edirne\'si, Urfa\'sı, Manisa\'sı aynı; bu ne kadar güzel, farklı insanların bir arada olması. Burada başı açık olan da var, kapalı olan da var. Kürtü var, Türkü var, Arapı var. Bu zenginlik gerçekten çok güzeldir. Gerçek bir mozaik. Farklı şeylerin olması, bana göre Doğu ve Güneydoğu\'nun güzelliği de burada. Ülkemizle, Van\'da mutlu olacaksınız. Ben sizleri kutluyorum. Birbirinizi sevin arkadaşlar. Bir tek şey var; sevgi. Sevmeyi sevin arkadaşlar.\"

Bakan Fakıbaba, daha sonra kent merkezindeki Hacı Ömer Camii\'nde cuma namazını kıldı.



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