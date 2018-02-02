Bakan Fakıbaba: Üniversiteler bize destek vermezse başarı yakalayamayız (3)

BAKAN TARIM SEKTÖRÜNÜN SORUNLARINI DİNLEDİ

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba,13. Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı’nın açılışının ardından Kaya Termal Otel’de düzenlenen sektör toplantısına katıldı. Bakanlık üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu, İzmir Ticaret Borsası ev sahipliğinde ve İzmir Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen toplantıda, tarım sektörünün sorunları masaya yatırıldı. Toplantıya İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ahmet Güldal, Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi Başkanı Ümmühan Tibet, İzmir Tarım Grubu Başkanı Mahmut Eskiyörük ve çok sayıda sektör temsilcisi katıldı.

Toplantıda konuşan İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, Türkiye’nin dünya tarım alanlarının yüzde 1’inden daha azına sahip iken tarımsal üretimin yüzde 2’sini gerçekleştirdiğini ifade etti. Tarım ve gıda ürünleri ihracatında başarıyı yakalamak için politikalar geliştirilmesi gerektiğini söyleyen Kestelli, daha sağlıklı yaşam talepleri ile artan çevresel tehditler gereği temiz üretim politikalarının uygulanmasını istedi. İzmir’de üzüm, incir ve zeytin gibi ürünler ile ‘beyaz altın’ olarak adlandırılan pamuğun üretilebildiğini dile getiren Kestelli, “Süt hayvancılığından narenciye üretimine, arıcılıktan seracılığa kadar çok geniş bir yelpazede üretim yapabiliyoruz. İzmir Türk tarımında adeta bir başkenttir. Limanı nedeniyle tarih boyunca İzmir’in Anadolu coğrafyasının ihracat noktası olması ve sahip olunan ticaret kültürü tarımsal üretimin bu coğrafyadakı önemini arttırmıştır. Tarım ülkemizin vazgeçemeyeceği ve ihmal edemeyeceği bir sektördür” dedi.

İzmir Ticaret Borsası olarak pamuk ve kuru üzüm işlem salonlarında gerçekleşen işlemler ile referans fiyat oluşturduklarını kaydeden Işınsu Kestelli, şöyle konuştu:

\"Ege pamuğu, Ege inciri, Ege sultani üzümü ve Urla Sakız Enginarı isimli 4 coğrafi işaret tescili işlemini tamamladık. Projelere destek veriyoruz. Ancak ülkemizde tarım ve hayvancılıkta ne yazıkki genel büyümeye destek verecek bir performans yakalanamadı. Bugün dijital devrimin bütün üretim kodlarını değiştirdiği yeni bir dönemin başlangıcındayız. Ülkemizi Tarım 4.0’ın öncülerinden biri yapabiliriz. Geçmişte yapılan yanlışların yarattığı tahribatın doğru politikalarla nasıl onarılabileceğini pamukta hepimiz yaşayıp görüyoruz. Sorunların aşılması için elimizden gelen desteği vermeye hazırız.\"

“DÜNYANIN GELECEĞİ TARIMDA”

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, hükümetin tarımın gelişmesi için her türlü desteği verdiğini söyleyerek “Dünyanın geleceği tarımda. Biz bunun bilincindeyiz. Eğitim çok önemli. İzmir Tarım 4.0’a hazır. İzmir sadece turizm şehri değil bir tarım şehridir. Birlik ve beraberlik içinde sorunları aşabiliriz. Doğu ve Güneydoğu’da meralar hayvancılığa açılıyor. Biz Bakanlık olarak bütün insanlara güvenli gıda vermek zorundayız. Ürettiğimiz gıdaları kendimiz yermiş gibi düşündüğümüzde bunu yapmak mümkün” dedi. Fakıbaba, tarımla uğraşmanın insanları genç ve diri tutacağına dikkat çekerek “Ülkemizde çok güzel bir iklim ve toprağa sahibiz.Komşu ülkelerde bazı sıkıntılar yaşanıyor. Kavgayı ve terörü yenmek sadece hükümetimizin değil el ele vererek hepimizin görevidir. İzmir milletvekili başbakanımız Sayın Binali Yıldırım’ın hepinize özel selamını getirdim. Sizlere çok değer veriyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi Başkanı Ümmühan Tibet Bakan Eşref Fakıbaba’ya seramik üzerine işlenmiş zeytin ağacı tablosu, Işınsu Kestelli ise zeytin ağacı figürü hediye etti. Toplantının geri kalan kısmında sektör temsilcileri tek tek söz alarak ihtiyaçlarını ve sıkıntılarını dile getirdi.

Nevra UÇKAÇ / İZMİR, (DHA)

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IZMIR TICARET ODASI YONETIM KURULU BASKANI ISINSU KESTELLI, \"ULKEMIZDE TARIM VE HAYVANCILIKTA NE YAZIKKI GENEL BUYUMEYE DESTEK VERECEK BIR PERFORMANS YAKALANAMADI\" DEDI (FOTOGRAF: DHA/IZMIR)

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI AHMET FAKIBABA\'NIN KATILDIGI VE IZMIR TICARET ODASI EV SAHIPLIGINDE DUZENELEN TOPLANTIDA TARIM SEKTORUNUN SORUNLARI ELE ALINDI. (FOTOGRAF: DHA/IZMIR)