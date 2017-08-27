Bakan Fakıbaba: Türkiye'yi işgal etmiş olacaklardı

Mahir ALAN-Haci BOZKURT/KAHTA(Adıyaman), (DHA)- GIDA, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, 15 Temmuz\'daki darbe girişiminde FETÖ\'nün başarılı olması halinde Türkiye\'yi böleceklerini belirterek, \"Ertesi gün masaya oturacaklardı; şurası şuranın olacak, burası burası olacak, Türkiye\'nin bir parçasını Avrupa topluluğuna kattık ve Türkiye\'yi işgal etmiş olacaklardı\" dedi.

Geceyi Adıyaman\'da geçiren Bakan Fakıbaba, TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Vali Nurullah Naci Kalkancı, AK Parti milletvekilleri Adnan Boynukara, Halil İbrahim Fırat ve Salih Fırat ve Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu ile birlikte bugün Kahta İlçesi\'nde düzenlenen badem hasadına katıldı. Törende konuşan Bakan Fakıbaba, hedefi olmayan insanların başarılı olamayacağını kaydederek, bakan olduktan sonra günlük 20 saat çalıştığını söyledi. İnsanların farklı siyasi görüşlerinin olabileceğini ancak, ülkenin birlik ve beraberliği konusunda hemfikir olması gerektiğini ifade eden Fakıbaba, şöyle dedi:

\"Biz bu memlekete, ülkemize sevdalıyız. Biz sevdalıyız arkadaşlar. Onun için Allah\'ın izni ile bizim birlik beraberliğimizi bozdurmayacağız, bozamayacaklar. Birlik- beraberlik içinde olacağız. İnsanlar farklı düşünebilir. AK Parti\'ye oy vermeyebilirsiniz. Bunu doğal karşılayabilirim. Ama Türkiye\'nin bölünmez bütünlüğüne kim karşı gelir, onun önüne kim karşı gelirse ona canım feda olsun. Canım fedadır bu ülkeye. Birlik beraberliğimizi Allah bozmasın. Dün sıradan bir kişiydim, bakan olarak burada da sıradan bir kardeşinizim. Benim sizin aranızda hiçbir farkım yok. Hatta esas olan sizsiniz. Ben vekilim, vekilin de amacı buraya hizmet etmek. Benim amacım da buraya hizmet etmek, Türkiye\'ye hizmet etmektir. Bakanlıklar, milletvekillikleri, bu makamlar gelip geçicidir. Önemli olan kalıcı olan hizmet etmektir. Dua alabilmektir.\"

FETÖ\'nün, 15 Temmuz\'daki darbe girişimini başarması halinde Türkiye\'yi böleceklerini anlatarak, şöyle konuştu:

\"Bakın bu dualar önemli bu desteğiniz önemli arkadaşlar. Bu destek olmaz ise 15 Temmuz akşamı ne olacaktı biliyor musunuz? Çok samimi yürekten söylüyorum. Ertesi gün masaya oturacaklardı; şurası şuranın olacak, burası burası olacak, Türkiye\'nin bir parçasını Avrupa topluluğuna kattık ve Türkiye\'yi işgal etmiş olacaklardı. Bunu görmemiz lazım arkadaşlar. Hatırlayın samimi olarak ilk göreve geldiğimizde, 2002 yılında ne büyük demokratik açılımlar yaptık. Ne büyük işler başardık. Ama bu işi başarmasını istemeyen güçlerin vatandaşın özgürce yaşamayan insanlar. Bu tür hayır fırsatlarla bizi birbirimizden ayırmaya çalışıp Türkiye\'nin önünü kapatmaya çalışanlar. Onun için biz buna müsaade etmeyeceğiz. Bundan 3- 4 sene önce her taraf çorak topraklardı değil mi? Ne büyük insanlarsınız. Bunu başarmak kolay değil. Bunu Avrupa\'da başarırsınız. Niye? Günün 24 saati yağmur yağıyor. Zaten 3 tohum atsan ağaç çıkıyor. Ama erkek olan gelip şu kıraç topraklarda, şu yeşili ortaya çıkarabilmektir. Çalışkan insanlar bunu yapacak güçte olan sizlersiniz. Bunun için sizi yürekten kutluyorum. Badem ne kadar önemli olduğunu, Adıyaman\'ın ne kadar önemli olduğunu bir sağlıkçı olarak biliyorum. 100 gramında 550 kalori olduğunu, önemli besin maddesi olduğunu, ben gıdanın ne kadar önemli olduğunu bilen kardeşinizim.\"

Bakan Fakıbaba\'nın konuşması ardından hasat yapıldı.



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