Bakan Fakıbaba: Türkiye'nin toprağında gözü olanın gözünü patlatırız

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA) - GIDA, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Afrin\'e yönelik başlattığı \'Zeytin Dalı Harekatı\' ile ilgili \"Suriye, Suriyelilerindir. Kimsenin, Türkiye\'nin bir karış toprağında gözü olamaz; gözü olanın, gözünü patlatırız\" dedi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, İzmir\'deki programının ikinci gününde, valiliği ziyaret ederek, anı defterini imzaladı. İzmir Valisi Erol Ayyıldız\'ı makamında ziyaret eden Bakan Fakıbaba\'ya, AK Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem, AK Parti İl Başkanı Bülent Delican ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ahmet Güldal eşlik etti. İzmir\'de bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirten Fakıbaba, \"İzmir\'e, elimizden geldiği kadar hükümetimizin desteklerini getirdim. Bu destekler, devam edecek. Güzel İzmir ve güzel İzmirlilerimize hizmet etmek istiyoruz. 2018 yılında umuyoruz, güzel projeler hayata geçirilecek. 15 yıldan beri hükümet olarak İzmir\'e çok önem veriyoruz\" diye konuştu.

AK PARTİ\'Lİ İL BAŞKANINDAN KOCAOĞLU\'NA \'METRO\' ELEŞTİRİSİ

Bakan Fakıbaba, daha sonra AK Parti İzmir İl Başkanlığı\'nı ziyaret ederek, partililerle bir araya geldi. AK Parti İl Başkanı Bülent Delican, Fakıbaba\'nın ziyaretinin kendilerini onurlandırdığını belirterek, \"İzmir, bir tarım kenti. İzmir, 2019\'dan sonra muhteşem günlerine kavuşacak\" dedi. İzmir Büyükşehir Başkanı Aziz Kocaoğlu\'nun, 10 yıldır yapımına başlanmamasından yakındığı Otogar- Halkapınar metrosuna yönelik \"Elim kırılsaydı müracaat etmeseydim\" sözünü eleştiren Delican, \"Belediyecilik, hizmet işidir. İzmir, Türkiye Cumhuriyeti\'nden ayrı değildir. Biz başka bir ülkede miyiz? Hepimiz, vatandaşa hizmet için aynı yoldayız. Yarın bu proje başladığında, bu lafın altında kalacak. Hükümet, hızlı tren Ankara\'dan geldiğinde 4 şeritli hat yapacak. Kemalpaşa\'ya hızlı tren gelecek. Görüyoruz ki korku, birilerini fena şekilde sardı\" diye konuştu. İnsanı merkeze koyan bir parti olduklarını kaydeden Başkan Delican, \"Biz, milleti seviyoruz. Beddua etmiyoruz. 2019\'da hem büyükşehir yönetimini hem de cumhurbaşkanlığı seçimini kazanacağız. Daha fazla İzmirliye kendimizi anlatmalıyız\" dedi.

\'KAPI KAPI DOLAŞACAĞIZ\'

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba ise 2002 yılından bu yana hep çalıştıklarını, bundan sonra da daha çok ve hızlı çalışacaklarını belirtti. Fakıbaba, \"Biz, yolumuza devam edeceğiz. 2019, çok çalışılması gereken bir yıl olacak. Çok önemli iki seçim var. Elimizden geldiği kadar kapı kapı dolaşacağız. Bizim için insana hizmet önemlidir. Oy hesabı yapmadık. Kadın ve gençlik kollarına çok büyük iş düşüyor. Şimdiden çalışmalara start vermeliler. İzmir\'in önemini biliyoruz. Yeter ki birliğimizi Allah bozmasın\" dedi.

\'TERÖRİST ÖRGÜTLER, SATIN ALINMIŞ AJANLARDIR\'

\'Zeytin Dalı Harekatı\'na ilişkin de açıklamalarda bulunan Bakan Fakıbaba, \"Afrinli de Suriyelidir ve Suriye, Suriyelilerindir. Kimsenin, Türkiye\'nin bir karış toprağında gözü olamaz; gözü olanın gözünü patlatırız. Bu ülke için günde 18- 20 saat çalışmalıyız. Partimizin amaçlarını anlatacağız. Halkın refahını artırmak istiyoruz. İnsanların özel yaşamıyla ilgilenmiyoruz. Farklı kültürlere sahip olsak da hepimiz kardeşiz. Art niyetli insanlar, bu zenginliği kavgaya dönüştürmek istiyor. Terörist örgütler, başka ülkeler tarafından satın alınmış ajanlardır. Halkı korumazlar. Bizim birlik- beraberliğimiz, hepimizin amacıdır. Bugünden itibaren çok daha fazla çalışalım\" diye konuştu.

AK Parti İl Başkanı Delican, Bakan Fakıbaba\'ya ziyaretin anısına 35 besmelenin yazılı olduğu seramik tablo hediye etti.

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