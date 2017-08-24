Bakan Fakıbaba: Suyun ve toprağın kıymetini bileceğiz (2)

\"FINDIKTA ÜRETİCİYİ MAĞDUR ETMEYECEĞİZ\"

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ve Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz fuar açılışının ardından Sivas Valiliği\'ni ziyaret etti. Bakan Fakıbaba ziyarette Valilik Şeref Defteri\'ni imzaladı. Ziyarette konuşan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Bakan Fakıbaba\'ya Sivas\'a yaptığı ziyaretten dolayı teşekkür etti.

Basın mensuplarını fındık fiyatlarıyla ilgili bir sorusu üzerine Bakan Fakıbaba, \"Biz fındık fiyatlarını saati saatine takip ediyoruz. Sadece bu Ahmet Fakıbaba\'nın vermiş olduğu bir karar değil. Bu bir ekip olayıdır. Ama zamanda ve yerinde. Çünkü neydi, 420 bin 2016 rekoltesi vardı. Rekoltede doğrudur yükselme vardır. Böyle 7-8 liraya düşecek bir fiyatın olmaması gerekirdi. Bu bağlamda çiftçilerimizin mağdur duruma düşmemesi için biz geçen sene vermiş olduğumuz levant fındıkta 10 lira, Giresun\'da 10.5 lirayı verdik. Çünkü dünya rekoltesi 900 bin ton. Bizde artarken dünyada artmadı. Belirleyici ihraç edici ülke kimdir? Türkiye\'dir. Türkiye\'nin bunun hakkını vermesi gerekirdi\" dedi.

\"SORUŞTURMA BAŞLATTIK

Borsanın açıkladığı fındık fiyatlarına soruşturma başlattıklarını söyleyen Bakan Fakıbaba, \"Borsanın 8.5 lira fiyat açıkladığını duyar duymaz olaya el koyduk. Şu anda da soruşturma halindedir. Hiç anlamsız, hiç bir dayanağı olmayan bir fiyat açıklaması, normal fiyat seyrinde devam ediyor. Biz alımlarımıza devam ediyoruz. Üreticimizi mağdur etmeyeceğiz. Allah\'ın izniyle üretici de mutlu olacaktır. Alan da mutlu olacaktır. Her iki tarafın da kazandığı ama üreticinin mağdur edilmediği, tekelleştirilmeyen bir ortamı kurmak Tarım Bakanı olarak bizim görevimizdi. Biz de bunu yaptık diye düşünüyorum\" ifadelerini kullandı.

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