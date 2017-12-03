Bakan Fakıbaba Iğdır'da duygulandı

IĞDIR, (DHA)- GIDA Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Iğdır\'da tarım ve hayvancılık sektörü temsilcileriyle bir araya geldi. Bakan Fakıbaba, Iğdır\'da 30 yıl önce çalıştığı muayenehane ve evinin önünde fotoğraf çektirdi.

Kent merkezindeki bir kahvaltı salonunda düzenlenen toplantıya Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile birlikte Vali Enver Ünlü, AK Parti Milletvekili Nurettin Aras ve AK Parti İl Başkanı Ahmet Tutulmaz, tarım ve hayvancılık sektörünün öncüleri ile bu sektör üzerine faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda kişi katıldı. Toplantıdan sonra Tarım İl Müdürlüğüne geçen Bakan ve beraberindekiler çıkışta Bağlar Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi\'nden geçti. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, bu cadde üzerinde bulunan 30 yıl önce doktor olarak görev yaparken kullandığı muayenehane ve hemen yanında evinin yer aldığı binanın önüne geçerken hatıra fotoğrafı çektirdi Burada anılarından söz eden Bakan Fakıbaba\'nın duygulandığı görüldü.

Bakan Fakıbaba, daha sonra beraberindeki Yılmaz, Cali Enver Ünlü, AK Parti Milletvekili Nurettin Aras ve AK Parti İl Başkanı Ahmet Tutulmaz ile birlikte Iğdır Devlet Hastanesi\'ni ziyaret etti.

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