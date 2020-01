Bakan Fakıbaba: Fındık üreticilerinin elindeki bütün malı alacağız (3)

BAKAN FAKIBABA: YILDA 1 MİLYON 200 BİN TON ET TÜKETİYORUZ

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Türkiye\'de yılda 1 milyon 200 bin ton et tüketildiğini hatırlatırken \"Normalde kişi başı düşen et 14,4 kilo. 2018 yılında bunu 16 kilograma çıkarmaya düşünüyoruz” dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak Beydeğirmeni Besi Bölgesi temel atma törenine, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Vali Süleyman Kamçı, AK Parti Kayseri Milletvekilleri İsmail Emrah Karayel, Hülya Nergis ve Sami Dedeoğlu, ilçe belediye başkanları ve çok salıda kişi katıldı. Törende konuşan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, şöyle dedi:

\"Bakıyorsunuz şehir çok temiz ama hayvancılık o şehri çok rahatsız ediyor. Bizim hakikaten mutlaka artık gıdada tarımda ve hayvancılıkta ithalat yapmamamız lazım. Böyle bereketli toprakların olduğu bu yerde hayvan ithalatının yapılması bizleri üzüyor. Yılda 1 milyon 200 bin ton et tüketiyoruz. Normalde kişi başı düşen et 14,4 kilo. 2018 yılında bunu 16 kilograma çıkarmaya düşünüyoruz. 2018 yılında yine ithalat olacak ama daha az olacak. Bu bayrama planlı ve programlı gireceğiz. Bizim birlik ve beraberliğimiz olduğu müddetçe bu ülkedeki enerji, insan çalışkanlığı Avrupa ve Ortadoğu’ya yeterlidir. Artık köyde yaşamak şehirde yaşamaktan çok daha üstün hale gelecektir. Köyün havasını alan ve köyün işlerini yapan insanlar şehirdeki insanlardan daha mutlu olacaktır. Bizlerin tek amacı var o da sizlerin mutluluğudur.\"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ise, Türk milletinin hiç bir esareti kabul etmediğini anlatırken, çok sayıda kişinin istihdam edileceği tesiste iyi bir ortamda hayvancılık yapılacağını söyledi.

Yapılan konuşmaların ardından tesisin temeli atıldı. Sonrasında protokol İncesu ilçesinde 24. Kültür Turizm ve Üzüm Festivaline katıldı. Festivalde konuşan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, “Festivalde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Festival hayırlara vesile olsun. Her zaman sizin hizmetinizdeyiz. Siz yeter ki üretin” ifadelerini kullandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ise, “Üzerinde yaşadığımız bu Anadolu coğrafyası eski yerleşim yerlerinin başında geliyor. Son dönemde mazlumların sığınma noktası haline geldi. Bu toprakların alt tarafı da üst tarafı da hareketli. Alt tarafında depremler var. Üst tarafında ise fitne odakları var. Dünyada özellikle Türkiye aleyhine bir kampanya başlatıldı. Ya Türkiye’den siz ne istiyorsunuz? Bizimle ne uğraşıyorsunuz? Şundan eski Türkiye yok. Türkiye’deki yatırımlar bunların zoruna gidiyor. Türkiye kimseye el açmıyor. Kimseye eyvallahı yok. Bundan dolayı rahatsızlar. Bize düşen şey çok çalışmak ve bir olmak” dedi.

Konuşmaların ardından üzüm yarışmasında dereceye girenlere ödüllere verildi.

