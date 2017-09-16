Bakan Fakıbaba: Fındık üreticilerinin elindeki bütün malı alacağız (2)

\'FINDIK ÜRETİCİSİ MALINI FIRSATÇIYA KAPTIRMASIN\'

Valilikten sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik\'i ziyaret eden Bakan Fakıbaba, Kayseri Büyükşehir Belediyesi\'nin tarım ve hayvancılık alanında ilçelere yaptığı yatırımlardan övgü ile söz ederek, şöyle konuştu:

\"Eskiden belediyecilik denilince çöp, yol ve sosyal donatılar ön planda idi. Şimdi Cumhurbaşkanımızın üzerinde ısrarla durduğu büyükşehir yasası ile birlikte Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olarak bizim düşündüğümüzü belediyelerin uygulamaya koyduğunu gördük. Köyden kente göçü nasıl önleriz ile ilgili çalışma yaparken Tarım ve Hayvancılık\'la hiç ilgisi olmayan Büyükşehir Belediye Başkanı\'nın konuya nasıl yaklaştığını olayı nasıl çözümlediğini gördük. Kendisine teşekkür ederiz. Kalkınma yerelden başlamaktadır. Bakanlığımızın yapmak istediği şeyleri siz yapmışsınız.\"

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Kayseri Büyükşehir Belediyesi\'nde fındık üreticisine bir kez daha seslendi. Bakan Fakıbaba, fındık ile ilgili bir takım yanlış fiyat değerlendirmeleri yapıldığını ifade ederken şöyle dedi:

\"Biz fındığa tavan değil taban fiyat verdik. 10-10.5 TL\'den fındık alıyoruz. Fındıkta çürük oranını yüzde 3\'ten, 5\'e, çatlak oranını da 5\'ten 7\'ye çıkardık. 9.81 TL alan da var, 10.42 TL\'ye alan da var. Alımlarla ilgili ödeme süresini 15 günden 1 haftaya indirdik. Fırsatçılar 8 TL\'ye fındık alıyor. Onun için biz 10 TL\'ye alırken fındık üreticisine 8 TL\'ye fırsatçılara fındığınız vermeyin diyorum. Bizim dışımızda bir başkası fındığı 13-14 TL\'ye alırsa biz mutlu oluruz. Buradan bir kez daha söz veriyorum. Elde kalan tüm fındığı biz alacağız. Biz hep üreticinin yanındayız.\"

YÜRÜYÜŞTE ISRARCI OLANLARA SESLENDİ

Bakan Fakıbaba, konuşmasını şöyle sürdürdü;

\"Hala yapılacak yürüyüşte ısrarcı olanlara sesleniyorum. Vallahi billahi enerjinizi halkla iç içe olup harcayın. Bakın biz de buradayız, halkla birlikte her yerde yürüyoruz. Hala yürümekte ısrarlı olan varsa bu açıklamalarımı tekrar ediyorum.\"



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