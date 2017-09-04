Bakan Fakıbaba: Erkek olan şimdi yolsuzluk yapsın (2) -yeniden

Sayın Yazıişleri Müdürlerine

\'Bakan Fakıbaba: Erkek olan şimdi yolsuzluk yapsın\' başlıklı haber, kaynağından yapılan düzeltme nedeniyle (söz konusu uygulamanın kaldırılmış olduğu unsuru eklenerek) yeniden geçildi. Yeni haberin değerlendirilmesi ricasıyla.

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YENİDEN



Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- GIDA Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, usulsüz fatura ile yolsuzluk yapanları uyarıp, \"Tapu sahibi İstanbul\'da başka bir işle iştigal ediyor. Ama ben gübre, mazot ve primleri tapu sahibine veriyorum. Halbuki tarlayı işleten farklı bir insan. Ha bundan neden vazgeçildi. Haklı olarak benden önceki arkadaşlar \'yav yolsuzluklar vardı, yolsuzlukları önlemek için vazgeçtik.\' Erkek olan şimdi yolsuzluk yapsın, göreyim bakayım\" dedi.

Kurban Bayramı\'nı memleketi Şanlıurfa’da geçiren Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba kentteki tarım sorunlarını görüşmek üzere Güneydoğu Anadolu Projesi Tarım Araştırma Eğitim Merkezi\'nde (GAPTEM) toplantı yaptı. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Ak Parti Milletvekili Mahmut Kaçar, kurum müdürleri, bakanlık müsteşarları ve çiftçilerin katıldığı toplantıda konuşan Bakan Fakıbaba, kentteki tarım sorunlarını çözmeye çalıştıklarını belirtti. Suruç\'taki taban suyu yükselmesiyle ilgili çalışma yapılacağını anlatan Fakıbaba, şöyle konuştu:

\"Suruç’ta yaşanan sorunla ilgili çok şikayet aldım. Burada acil olarak kapalı sisteme geçmemiz gerekiyor. Şanlıurfa’nın geleceği tarım hayvancılık ve gıdadır. Eğer gerçekten toprağa kaybetmek istemiyorsak, toprağın tuzlanmasını istemiyorsak, erozyonu istemiyorsak, toprağımızın başka ülkelere gitmesini istemiyorsak, kapalı sisteme geçmek zorundayız. Kapalı sistem için projeler yapılmalıdır. Bunun için bakanlığımız yüzde 50 destek veriyor. Suruç örneği benim hakikaten kalbimi yakıyor. Suruç problemini çok acı bir problem olarak görüyorum. Suruç’un çok acil bir şekilde düzeltilmesi gerekiyor. Devlet katrilyonlar harcadı, maalesef gelen fotoğraflara bakıyorum Suruç’ta yarım metrede su çıkıyor. Bu bizi çok üzüyor. İnşallah Ankara’ya gider gitmez Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu bakanımızla bu konuyu görüşeceğim. Burada çok kısa sürede kapalı sisteme geçmemiz lazım yoksa çok ciddi toprakta kayıplar olacağını ben şimdiden görüyorum.\"

\'TARIM ARAZİSİNDE BETONLAŞMAYA GEÇİT VERMEYECEĞİZ\'

Şanlıurfa’da son zamanlarda tarım arazilerinde hızla yükselen beton yapılara geçit vermeyeceklerini ifade eden Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba, \"Tarım arazisinde betonlaşmaya geçit vermeyeceğiz. Burada toprak koruma kurulu kurulmuş ve başkanı da sayın valimizdir. Bundan sonra çok samimi olarak söylüyorum. Belediye başkanlığından beni tanırlar, tarım arazisine bina yapmayın. Boşuna masraf etmeyin. Neye mal olursa olsun yıkılacaktır. Toprak Kurulu ciddi bir şekilde çalışacaktır. Yine bu projelerde kadınlarımıza da ağırlık vereceğiz\" diye konuştu.

\'ERKEK OLAN ŞİMDİ YOLSUZLUK YAPSIN\'

Konuşmasında üreten insanlara destek vereceklerini altını çizen Fakıbaba, usulsüz ve sahte faturayla destek alanları da uyarıp şöyle konuştu:

\"Bizim için üreten adam önemlidir. Tapu sahibi İstanbul\'da başka bir işle iştigal ediyor. Ama ben gübre, mazot ve primleri tapu sahibine veriyorum. Halbuki tarlayı işleten farklı bir insan. Ha bundan neden vazgeçildi. Haklı olarak benden önceki arkadaşlar \'yav yolsuzluklar vardı, yolsuzlukları önlemek için vazgeçtik.\' Erkek olan şimdi yolsuzluk yapsın, göreyim bakayım. Fatura yolsuzluğu yapsın onun cezasının ne olduğunu sayın valim ona gösterecektir. Onun için yolsuzluk yok kardeşim. Biz üreticiye vereceğiz. Eğer yolsuzluk yapan beş, on kuruşa aldanan ve sahte bir firmadan fatura alan insanda suçludur, o sahte faturayı veren şebekede suçludur. Bu konuda gerekli tedbirleri alacağız.\"



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