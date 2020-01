Bakan Fakıbaba: 3 yıl sonra et ithal etmeyeceğiz

Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- GIDA, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Türkiye\'de 2002 yılında 6.1 kilo olan kişi başı kırmızı et tüketiminin 14.7 kiloya yükseldiğini söyledi. Bu oranı 15 kilonun üzerine çıkarmayı hedeflediklerini anlatan Bakan Fakıbaba, canlı hayvan ve et ithalatını da sonlandırmayı amaçladıklarını belirterek, \"Şu anda üretimimiz yeterli değil. Ama insanlarımızın kırmızı et ihtiyacı var. Şu anda yapılan canlı hayvan ve et ithalatı geçicidir. 3 yıl sonra biz artık et ithalat etmeyeceğiz. Buna emin olun, kendine yeten bir ülke olacağız\" dedi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa’ya geldi. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’i ziyaret eden 2 bakan daha sonra Organize Sanayi Bölgesinde bir çırçır fabrikasının açılış törenine katıldı.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Şanlıurfa’nın \'pamuk şehri\' olduğunu ve pamuk sanayisi üzerinde önemli gelişmelerin yaşandığını söyledi. Dünyada pamuk ihtiyacını karşılayan 8 ülkeden birisinin Türkiye olduğunu belirten Tüfenkci, “Türkiye yüzde yüz GDO’suz pamuk üreten ülkeler arasında en verimli pamuk üretimini yapan ülkedir” dedi.

Pamuk veremliliğinde Türkiye\'nin ilk 5 ülke arasında yer aldığını dile getiren Bakan Tüfenkci, şöyle devam etti:

\"Dünya pamuk üretiminin yaklaşık yüzde 80’i Türkiye’nin de içinde bulunduğu 8 ülke tarafından gerçekleştirilmektedir. Dünya pamuk verimliliğinde Türkiye dünyanın ilk 5 ülkesinden biridir. Türkiye yüzde yüz GDO’suz pamuk üreten ülkeler arasında en verimli pamuk üretimini yapan ülkedir. Biz ülke olarak Türkiyemizin lokomotif sektörü olarak tekstil sanayimizin hem pamuk hem tekstilin stratejik ürün olduğunu biliyoruz. Tekstilin ham maddesi olan pamuğun yine ne kadar önemli olduğu bilinci içerisinde hareket ediyoruz. Biz bu bölgede özellikle pamuk üretimi ile beraber tekstiline gelişmesini istiyoruz.”

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ise canlı hayvan ve et ithalatına karşı olduğunu ve bu durumu çözüme kavuşturacaklarını belirtti. Kişi başı kırmızı et tüketimini 15 kilonun üzerine çıkarmayı hedeflediklerini anlatan Bakan Fakıbaba, şöyle dedi:

\"Benim vatandaşlarım et yemek zorundadır. Bakın 2002 yılında biz iktidar olmadan önce kişi 6.1 kilogram olan et tüketimi bugün 14.7 kilograma çıkmıştır. İnşallah programlarımızı yaptık ve bunu 15 kilograma çıkartmaya çalışacağız. Şu anda üretimimiz yeterli değildir. Ama benim insanlarımın kırmızı et ihtiyacı vardır. Şu anda yapılan ithalat geçicidir. 3 yıl sonra biz artık et ithal etmeyeceğiz. Buna emin olun, kendine yeten bir ülke olacağız. GAP bölgesinin verimli toprakları suyla buluşacak. Ne kadar ot, o kadar et ve süt olacak. Bunun bilinci içerisinde olan bir bakan arkadaşınız var.\"

Konuşmaların ardından fabrikanın açılış kurdelesini kesen bakanlar düğmeye basarak makinaları çalıştırdı.



FOTOĞRAFLI