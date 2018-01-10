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Bakan Fakıbaba: 20-25 yıl sonra silah mı, gıda mı? Gıda, gıda, gıda (3)

İKİ BAKAN ÇİFTÇİLERLE GÖRÜŞTÜ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Bafra ilçesinde lahana hasadına katılarak çiftçilerle bir araya geldi

10 Ocak 2018 20:38

İKİ BAKAN ÇİFTÇİLERLE GÖRÜŞTÜ
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Bafra ilçesinde lahana hasadına katılarak çiftçilerle bir araya geldi. Burada çiftçilerle sohbet edip çeşitli açıklamalarda bulunan Bakan Fakıbaba, çiftçilere yapılan desteklemelerle ilgili bilgi verdi. Bakan Fakıbaba, direk olarak ürünü ekerken ve hasatını alırken net olarak destek verdiklerini söyleyerek, “2018 yılını buzağı ölüm oranlarının düşmesi yılı olarak ilan ettik. Bunun için aşı ve aşılamalar ve küpe ve küpelemelerin ücretsiz olacak. Yerli olmak kaydıyla 200 başa kadar büyükbaş hayvan kesimlerine hayvan başı 250 liraya kadar destek verilecek. Buzağılara 750 liraya kadar destekleme verdik. Bu müthiş bir olay. Buzağılar benim yavrularım. Biz et ithalatını buzağının büyümesiyle engelleriz. Aşılarınızı bedava yaptırıyorsun, küpeler bedava oluyor. Bu sene buzağılar ölmesin diyoruz. Buzağı ölüm oranları düşecek Allah\'ın izniyle” dedi.
Stok yapılıp ürün fiyatlarının artırılması ile ilgili de konuşan Bakan Fakıbaba, “Mesela arpayı belli stokçular topladı. Üreticiden de çıktı. Adam kendi kafasına göre bir fiyat belirliyor. 10 kişi piyasayı belirliyorlar. Bu sefer hem üreticiyi hem tüketiciyi korumak zorundasın. Piyasayı regüle etmek için elindeki silahımız nedir? Diyorsun ki ‘Ben bunu ithal ediyorum’ Zaten ithal kelimesini duyduğu an diyorlar ki, ‘Fiyatları düşürdüm’. Fiyatlar düştüğü zaman biz de zaten diyoruz ki ithalat bitti. Yem fiyatlarının artışı da budur. Hem üreticinin hem aradaki sanayicinin hizmetindeyiz” diye konuştu. Bakan Fakıbaba ve Bakan Demircan, daha sonra Atakum Sanat Merkezi\'nde düzenlenen \'Sektör ve Üretici Toplantısı\'na katıldı. toplantı basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

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