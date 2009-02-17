Bakan eşlerine özel izinli VIP umre

Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik’in eşi Şahsenem Çelik’le yakınlığıyla bilinen Koza İpek Holding Yönetim Kurulu Üyesi Melek İpek’in organizasyonu ile aralarında bakan eşleri ve sosyetenin tanınmış simalarının da bulunduğu 180 kadın Suudi yönetiminin ‘özel izni’ ile umreye gidecek



Radikal’in haberine göre; 10 gün süreceği belirtilen ‘VIP umre’, perşembe günü Türk Hava Yolları’ndan kiralanan uçakla Mekke’ye hareketle başlayacak. Kadınlara özel umreye Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek’in eşi Gülten Çiçek ile yeni evlenen kızı İclal Cicioğlu ile kayınvalidesi Fatma Sevil Cicioğlu, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik’in eşi Şahsenem Çelik, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler’in eşi Mehtap Güler ile Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım’ın eşi Semiha Yıldırım da katılacak.



TBMM Başkanı Köksal Toptan’ın eşi Saime Toptan ile Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın eşi Şeyma Akdağ’ın ise umreye katılmayacak. Umreye sosyete cenahından ise Çeçen Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Çeçen’in eşi Nezahat Çeçen, Alara otellerinin sahibi Gürel ailesinden Seniye Gürel, Altınbaş’lardan Ayşe ve Mine Nur Altınbaş, Karacaoğlu ve Urfalı Hacı Mehmet ailesinden isimler de bulunuyor.

‘Sosyete mevlidhanı’ olarak bilinen Şengül Tezcan da davetliler arasında. Heyet, Mekke’de Hilton Oteli’nde konaklayacak. Gezi için tur şirketine kişi başı süit odalar için 2 bin 160, normal odalar için bin 600 euro ödeyecekler.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın organizasyonu ile umreye gitmek isteyenler 4 Mart’tan itibaren gidebilecekler.

