Bakan eşine Meclis terfisi

Bakan Günay'ın, Basın Yayın Enformasyon'da Hukuk Başmüşaviri olarak görev yapan avukat eşi Gülten Günay aynı görevle TBMM'ye atandı



Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın, 12 yıldır Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü'nde Hukuk Başmüşaviri olarak görev yapan avukat eşi Gülten Günay, TBMM Hukuk Başmüşavirliği'ne terfi etti. TBMM'ye geçiş işlemleri devam eden Gülten Günay'ın, önümüzdeki hafta yeni görevine başlayacağı öğrenildi. Gülten Günay'ın maaşı yeni görevle birlikte yaklaşık 2 bin lira artacak.



AKP için oy istemişti



Gülten Günay'ın adı yerel seçim öncesi katıldığı AKP Kula Teşkilatı Toplantısı'nda AKP için oy istemesiyle de gündeme gelmişti. Kürsüye çıkan Gülten Günay, AKP'nin belediye başkan adayına oy istemiş ve 'AKP'li belediye demek, sınırsız hizmet demektir' yorumunda bulunmuştu.

Günay'ın medyaya da yansıyan bu sözleri, 'Kamu hizmeti yapan bir devlet memuru, siyasi bir parti için nasıl oy isteyebilir. Yasalara aykırı bu durum nedeniyle hakkında işlem yapılmalıdır' tepkilerine yol açmıştı. Eleştiriler üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan verilen bilgide, Gülten Günay'ın emekliye ayrıldığı ve söz konusu konuşmayı emekli olduktan sonra yaptığı belirtilmişti.



'Eşim başarılı bir hukukçu'



Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, terfiye ilişkin soruya 'Yanlış anlaşılma olmasın. Bizim aile onurumuzdan başka bir şeyimiz yok. Eşim daha önce Hazine'de de avukatlık yapmış deneyimli bir avukattır. 1998'den beri Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü'nde 1. Hukuk Müşaviri olarak görev yapıyor' yanıtı verdi. Günay, 'Neden böyle bir değişikliğe gerek duyuldu' sorusunu, 'Kendi kurumundaki ortamdan' diye yanıtladı. Günay, 'Başbakanlık gibi önemli bir kurumda 1. Hukuk Müşavirliği yapan deneyimli bir avukatın bu göreve gelmesinden daha doğal ne olabilir? Eğer eşim sıradan bir avukat olsaydı bu atamaya ben de karşı çıkardım. Ancak kendi başarısıyla oraya gelmiştir. Bu torpil ve terfi değil sadece bir kurum değişikliğidir' dedi. (Akşam)



