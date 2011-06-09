-BAKAN EŞİ, KANSER HASTASI 3 KADINA UMUT OLDU ŞANLIURFA (A.A) - 09.06.2011 - Devlet Bakanı Faruk Çelik'in eşi Beyhan Çelik'in girişimleriyle Şanlıurfa'da maddi imkansızlıkları nedeniyle tedavilerini sürdüremeyen kanser hastası üç kadına özel hastanede ücretsiz tedavi imkanı sağlandı. Özel OSM Ortadoğu Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, Devlet Bakanı ve AK Parti Şanlıurfa milletvekili adayı Çelik'in eşi Beyhan Çelik, Kimse Yok Mu Derneği Şanlıurfa Şubesine yaptığı ziyarette, kanser tanısı konulan üç hastanın, maddi imkansızlıklar nedeniyle tedavi olamadığını öğrendi. Bunun üzerine devreye giren Beyhan Çelik, Özel OSM Ortadoğu Hastanesini ziyaret ederek, üç kadının tedavileriyle ilgili Başhekim Dr. İbrahim Halil Baysal'la görüştü. Başhekim Baysal'dan hastalara ücretsiz tedavi sözünü alan Beyhan Çelik, daha sonra hastanenin sağlık ekibiyle rahatsızlığı bulunan üç kadını evlerinde ziyaret etti. Bu çerçevede ilk olarak Sırrın Mahallesi'nde ziyaret edilen, rahatsızlığı nedeniyle bir göğsü alınan ve sadece mamayla beslenebildiği öğrenilen Emine Yılmaz'ın ambulansla hastaneye kaldırılarak, onkoloji servisinde tedavisine başlandı. Yenişehir Mahallesi'ne geçen Beyhan Çelik ve beraberindekiler, eşi iflas ettiği için maddi imkansızlıklar çeken ailede, ''rahim ağzı kanseri'' tanısı konulan ve adının açıklanmasını istemeyen kadına da tedavisinin hastanede ücretsiz yapılabileceği müjdesini verdi. Beyhan Çelik, Topdağı Mahallesi'nde kanser hastası Keziban Doğan'ı da evinde ziyaret etti. Doğan, birkaç gün önce balkonda düştüğünü, ev işlerini yapamayacak durumda olduğunu ifade edince, konvoydaki ambulansa bindirilerek tedavi edilmesi amacıyla hastaneye götürüldü. Bu arada, Beyhan Çelik ve beraberindekiler, ziyaret ettikleri hasta kadınlara çeşitli hediyeler de götürdü. -BAŞHEKİM BAYSAL Hastaların durumuyla ilgili bilgi veren Başhekim İbrahim Halil Baysal, hastanede tedavi altına alınan 74 yaşındaki Emine Yılmaz'ın yapılan tetkiklerinde göğüs kanserinin yanı sıra kalp yetmezliği şikayetinin de bulunduğu tespit edildiğini belirtti. Onkoloji servisine yatışı yapılan hastanın tedavisine başlandığını ifade eden Baysal, adının açıklanmasını istemeyen ve daha önceden ''rahim kanseri'' tanısıyla ameliyat edilen hastanın da önce kadın doğum uzmanları tarafından değerlendirildiğini, ardından onkoloji ünitesinde tedavisine başlandığını belirtti. Baysal, Keziban Doğan'ın ise ''meme kanseri'' tanısıyla daha önceden ameliyat edildiğini, bu hastanın da tetkik ve takibinin hastanelerinde sürdürüldüğünü, bu hastanın ayrıca birkaç gün önce evinin balkonunda düşmesi sonucu, ortaya çıkan travmaya bağlı şikayetlerinin de ortopedi uzmanı tarafından değerlendirildiğini kaydetti.