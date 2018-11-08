Bakan Ersoy: Türk Konseyi'nin 15 milyona yakın diaspora üyesi bulunmaktadır

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk Konseyi Ortak Diaspora Çalışmaları\'nda konuştu. Bakan Ersoy, \'\'Bugün Türk Konseyi üyesi olan Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye\'nin toplamda 15 milyona yakın diaspora mensubu bulunmaktadır. En yakın zaman bu mühim oluşumun üyesi olarak görmek istediğimiz Özbekistan ve Türkmenistan dahil edildiğinde ülkelerimizin dünya çapında diaspora mensubu mevcudiyeti göz ardı edilemez bir toplama ulaşacaktır\'\' dedi.

Türk Konseyi Ortak Diaspora Çalışmaları kapsamında \'Türk Konseyi Diasporalardan Sorumlu Bakanlar Ve Kurum Başkanları 3\'üncü Toplantısı\' Ankara\'da yapıldı. Toplantıya Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Azerbaycan Cumhuriyet Diaspora İşleri Devlet Komitesi Başkanı Fuad Muradov, Kazakistan Cumhuriyeti Sosyal Kalkınma Bakanı Darhan Kaletayev ve Kırgız Cumhuriyeti hükümeti nezdinde Devlet Göç Hizmeti Başkanı Bolotbek İbraimzhanov ile çok sayıda davetli ve basın mensubu katıldı. Toplantıda üye ülkelerin yurt dışında yaşamakta olan vatandaşların birbirleriyle olan bağlarının kuvvetlendirilmesi ve ortak değerler üzerinden yapılacak farkındalık çalışmaları ele alındı.

\'BUGÜN TÜRK KONSEYİ\'NİN 15 MİLYONA YAKIN DİASPORA ÜYESİ BULUNMAKTADIR\'

Programın açılış konuşmasını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yaptı. Bakan Ersoy, günümüz uluslararası ilişkilerinde önemli bir unsur olan diaspora alanında ortak çalışmalar yapmak ve bu sahada faaliyet gösteren kurumlar arasında yakın işbirliği tesis etmek için yürütülen çalışmalarda önemli bir noktaya ulaştıklarını belirterek şunları söyledi:

\'\'Nitekim 90\'lı yıllardan itibaren ülkelerimiz arasında giderek artan yakın ilişkilerin diaspora alanında da yansıması aramızdaki bağların aynı zamanda küresel bir hal almasına da katkı sunacaktır. Öte yandan ana vatanları dışında yaşayan insanlarımıza yönelik olarak da yapacağımız ortak çalışmaların daha fazla sayıda insanımıza hizmet ve menfaat sağlayacakları da şüphesizdir.

\'ÖZBEKİSTAN VE TÜRKMENİSTAN\'I DA BU OLUŞUM İÇİNDE GÖRMEK İSTİYORUZ\'

Bugün Türk Konseyi üyesi olan Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye\'nin toplamda 15 milyona yakın diaspora mensubu bulunmaktadır. En yakın zaman bu mühim oluşumun üyesi olarak görmek istediğimiz Özbekistan ve Türkmenistan dahil edildiğinde ülkelerimizin dünya çapında diaspora mensubu mevcudiyeti göz ardı edilemez bir toplama ulaşacaktır. Hal böyleyken nasıl Türk Konseyi üyeleri olarak sahip olduğumuz ortak köken ve değerler aramızdaki dayanışmaya büyük bir potansiyel sağlıyorsa diasporalarımızda bu dayanışmanın önemli bir unsurunu oluşturacaktır. Bu çatı altında üreteceğimiz çalışmalarla be bilhassa bugün imza atacağımız \'Türkdildeş Diaspora Ortak Faaliyet Stratejisi ve Ortak Eylem Planı\' vesilesiyle ülkelerimizin diasporalarından göreceği faydaları artacak ayrıca anayurtlarından uzakta yaşayan insanlarımızın saygınlık ve çıkarlarının korunması açısından ileri bir adım atılmış olacaktır.”

\'TÜRKİYE, SURİYE DİASPORASINDAN EDİNDİKLERİNİ PAYLAŞMAYI ARZULAMAKTADIR\'

İnsan hareketliliğin tarihteki en büyük boyutlarına ulaştığı ve bu duruma bağlı olarak geliştirilen tepkilerin dünya politikalarını şekillendirebildiği günümüzde diasporaların karşı karşıya olduğu benzeri riskler ve fırsatların olduğunu vurgulayan Bakan Ersoy şöyle dedi:

\'\'Bilhassa yabancı ve göçmen düşmanlığının arttığı dünyada vatandaşlarımızın dayanışma ve ortaklıklarını teşvik etmek hayati bir mesele haline gelmiştir. Bu bakış açısıyla Türkiye Dünya\'nın 155 ülkesinde yaşayan 6.5 milyona yakın vatandaşından ve bugün sınırları içerisinde kucak açtığı 3.5 milyon Suriyeli sığınmacılardan oluşan Suriye diasporasından edindiği tecrübeleri Türk konseyinin değerli üyeleriyle paylaşmayı arzulamaktadır.\"



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