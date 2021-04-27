Bakan Ersoy: Tüm turizm çalışanları Mayıs sonuna kadar aşılanacak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yeni tip Koronavirüs tedbirlerine ilişkin, "Güvenli Turizm Sertifikası'nı daha güvenli hale getirecek olan Türkiye genelindeki turizm çalışanlarının tamamını aşılıyoruz" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Ukrayna Kültür ve Enformasyon Politikası Bakanı Oleksandr Tkachenko, Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen ‘Ukrayna Turist Hakları ve Turizm Güvenliği Alt Çalışma Grubu Toplantısı’ sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ersoy, gazetecilerin 29 Nisan ile 17 Mayıs'ta uygulanacak kısıtlamanın turistleri nasıl etkileyeceği sorusu üzerine, yaklaşık bir yıldır salgınla mücadelenin sürdüğünü, belli dönemlerde kısıtlamalar uygulandığını söyledi.

Perşembe akşamından itibaren genişletilmiş kapatma uygulanacağını anımsatan Ersoy, "Kısıtlamalar hiçbir zaman Türkiye'yi ziyaret eden turistleri kapsamıyor. Onlar istedikleri gib pasaportlarıyla sokaklarda dolaşabiliyor, otellerinden çıkabiliyorlar. En çok ziyaretçi alan önemli müze ve ören yerlerimiz açık oluyor, hem açıklar hem de çok daha rahat oluyor. Artı bir bakıma turist olmak avantajlı oluyor Türkiye'de" diye konuştu.