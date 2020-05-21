Bakan Ersoy: Rusya ile uçuşların temmuz ortasında yeniden başlamasını umuyorum

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Rusya ile uçuşların temmuz ortasında yeniden başlamasını umduğunu söyledi.

Sputnik’e konuşan Ersoy, “Yeni Koronavirüs vaka sayısının her gün hızla düştüğünü memnuniyetle gözlemliyoruz, bu nedenle kademeli olarak kısıtlamaları kaldırıyoruz. İç turizm mayıs sonunda yeniden başlayacak, birçok Asya ve Avrupa ülkesi ile uçuşların haziran ortasında yeniden başlamasını umuyoruz” ifadelerini kullandı.

Ersoy, Rusya ile uçuşların da temmuz ortasında başlamasını umduğunu kaydetti. Ersoy, Türkiye’nin salgın sonrasında uluslararası standartlara uygun olarak turizm sektöründe normalleşme süreci hazırlıklarını ilk bitiren ülkelerden biri olduğunu da ekledi.