Bakan Ersoy: Marmaris’teki yangınlar tamamen kontrol altına alındı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Marmaris’teki yangınların tamamen kontrol altına alındığını söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Marmaris’teki yangınların tamamen kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarına devam edildiğini belirterek “El birliğiyle yeni bir Marmaris hikayesi yazarak bunu hızlı şekilde hayata geçireceğiz" dedi.

Ersoy, bu seneki 25 milyon turist hedefi ve 20 milyar dolar gelir hedefinde bir değişiklik olmadığını ifade etti.

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