Orman yangınlarında 11. gün: 5 ilde 13 yangın devam ediyor

Türkiye, orman yangınlarıyla mücadelesine 11 gündür devam ediyor. Yapılan son açıklamaya göre, 5 ilde toplamda 13 yangın sürüyor. Şu ana kadar çıkan 209 yangın kontrol altına alındı. 28 Temmuz'dan beri süren yangınlarda Muğla'da 1, Antalya'da 7 olmak üzere toplamda 8 kişi hayatını kaybetti.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 5 ilde 13 orman yangınını kontrol altına alma çalışmasının sürdüğünü, son 10 günde ise 47 ilde 209 orman yangının kontrol altına alındığını açıkladı.

28 Temmuz'dan beri çıkan orman yangınlarından 13 tanesi sürüyor. Muğla'da 8, Aydın'da 2, Isparta'da 1, Karabük'te 1, Burdur'da 1 yangın devam ediyor.

Karabük Valisi: Yangın kısmen kontrol altına alındı

Karabük Valisi Fuat Gürel yangının kısmen kontrol altına alındığını belirterek, "Ülkemizde Ege ve Akdeniz’deki yangınlar yüreğimizi yakarken, bugün de maalesef Karabük’te yangın çıktı. Karabük Ödemiş, Yeşilköy ve Pirinçler mahallerimizin arasında öğleden sonra başlayan yangın önce küçük küçük bir kıvılcımdan daha büyüdü. Hızlı bir şekilde müdahale edildi ama maalesef, geniş bir alana yayıldı. Bu saate kadar yapılan müdahalelerle kısmi kontrol altına alındığı söyleyebilirim. Bizi sevindiren olay ise, yerleşim birimlerine yayılmadı, zaten yerleşim birimleriyle ilgili gerekli tedbirleri aldık.” dedi.

Karabük merkeze bağlı Ödemiş köyündeki ormanlık alanda ikinci kez yeniden orman yangını çıktı.6 Arazoz , 3 su tankeri, 2 ilk müdahale aracı,1 dozer ve 43 personel ile müdahale ediliyor. Askeri personelinde yönlendirildiği alanda yangını kontrol altına almak için ekipler mücadele ediyor. Öte yandan önceki gün aynı bölgede çıkan yangında ise 10 dönümlük alan zarar görmüştü.

Bakan Pakdemirli: Antalya Manavgat ve Gündoğmuş yangınları kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Antalya Manavgat ve Gündoğmuş yangınları kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor" açıklamasını yaptı.

Marmaris'teki yangın kontrol atlına alındı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Marmaris’teki yangınların tamamen kontrol altına alındığını söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Marmaris’teki yangınların tamamen kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarına devam edildiğini belirterek “El birliğiyle yeni bir Marmaris hikayesi yazarak bunu hızlı şekilde hayata geçireceğiz" dedi.

Milas Belediyesi: Yeniköy Termik Santrali etrafında yoğun önlemler alındı, toplamda 16 bin hektar alan yandı

Milas Belediyesi'nden yapılan son bilgilendirmede, "Saat 09.44 itibariyle yangın Gürceğiz ve Akçakaya mahallerini içine aldı. Şu an Gürceğiz’de yangın kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları yapılıyor. Alevler, Bayırköy mahallesine doğru ilerliyor. Yeniköy Termik Santrali etrafında yoğun önlemler alındı. Yangının Bayırköy Mahallesi’ne yaklaşmasıyla birlikte santral çevresindeki çalışmalar hızlandırıldı." denildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Sabah saatleri itibariyle mahalle halkının yoğun çabasıyla Bayırköy’de insanlar önlemlerini almaya başladı. Milas Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler yardım noktalarının ve toplanma noktalarının temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Marmaris’teki yangının söndürülmesiyle birlikte bölgeden ayrılan ekipler Milas’a geldi. Şu anda da Milas’ta karadan müdahale noktasında hazır birçok ekip bulunuyor.

Gürceğiz ve Bayırköy mahallerinin ormanlık alanında yangın devam ediyor. Bölgeye 2 helikopter haadan müdahale ediyor. Milas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler dün Gürceğiz’de çıkan yangından kaçan bir köpeği kurtardı. Ayakları alevlerden dolayı yanmış olan köpeğe ilk müdahalesi yapılarak su ve mama ihtiyacı karşılandı.

Daha sonra alevlerden kaçan köpek, tedavisinin yapılması için Milas Belediyesi Hayvan Barınağı’na götürüldü. Milas Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler yangın söndürme çalışmalarında aktif rol alıyor. Ekipler kırsalda bulunan yerleşim yerlerine yangının ulaşmaması için çeşitli önlemler alıyor. Milas’ta yangının başladığı günden 05.08.2021 saat 23.08’e kadarlık olan sürede toplamda 16 bin 009 hektarlık alan yanmıştır."

Muğla

Muğla’nın Milas ilçesindeki yangında, merkeze 28 kilometre uzaklıktaki 150 nüfuslu Gürceğiz Mahallesi, rüzgarın yön değiştirmesiyle gece yarısı alevlere teslim oldu. Mahallede birçok ev alevler içerisinde kaldı. İlerleyişi bir türlü engellenemeyen ve geniş alana yayılan yangın Gürceğiz Mahallesinin ardından Bayır Mahallesini tehdit etmeye başladı.



Gece yarısı itibariyle yangında 7'nci güne girilirken, günlerdir söndürme çalışmalarını ve alevlerin seyrini sahada takip eden Milas Belediye Başkanı Av. Muhammet Tokat sabah saatlerinde yaptığı açıklamada , "Sabahtan bu yana 2 helikopter ile müdahale yapılan Gürceğiz’de yangın kontrol altına alındı. Şu an soğutma çalışmaları yapılıyor. Tüm söndürme ekipleriyle Gürceğiz ve Yeniköy Termik Santrali bölgesindeyiz" dedi. Köyceğiz'de bir mahalle daha boşaltıldı Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde orman yangınının yayılması üzerinde bir mahalle daha tahliye edildi. Ağla Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan ve kısa sürede geniş bir alana yayılan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle ve karadan ulaşımın olmadığı yerlerde çalışmalar güçlükle yürütülüyor. Alevlerin tehdit ettiği Çayhisar, Zeytinalanı ve Taşdibi mahallelerinin bir bölümünün dün tedbir amaçlı tahliye edilmesinin ardından Sazak mahallesi de tedbiren boşaltıldı. Vatandaşlar yangının yoğun olduğu yerlere yaklaşmamaları için sık sık uyarıldı. Tahliye için yapılan anonsların ardından bazı vatandaşlar kendi araçlarıyla bölgeden ayrıldı.