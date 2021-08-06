Orman yangınlarında 11. gün: 5 ilde 13 yangın devam ediyor

Türkiye, orman yangınlarıyla mücadelesine 11 gündür devam ediyor. Yapılan son açıklamaya göre, 5 ilde toplamda 13 yangın sürüyor. Şu ana kadar çıkan 209 yangın kontrol altına alındı. 28 Temmuz'dan beri süren yangınlarda Muğla'da 1, Antalya'da 7 olmak üzere toplamda 8 kişi hayatını kaybetti.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 5 ilde 13 orman yangınını kontrol altına alma çalışmasının sürdüğünü, son 10 günde ise 47 ilde 209 orman yangının kontrol altına alındığını açıkladı.
28 Temmuz'dan beri çıkan orman yangınlarından 13 tanesi sürüyor. Muğla'da 8, Aydın'da 2, Isparta'da 1, Karabük'te 1, Burdur'da 1 yangın devam ediyor.
Karabük Valisi: Yangın kısmen kontrol altına alındı
Karabük Valisi Fuat Gürel yangının kısmen kontrol altına alındığını belirterek, "Ülkemizde Ege ve Akdeniz’deki yangınlar yüreğimizi yakarken, bugün de maalesef Karabük’te yangın çıktı. Karabük Ödemiş, Yeşilköy ve Pirinçler mahallerimizin arasında öğleden sonra başlayan yangın önce küçük küçük bir kıvılcımdan daha büyüdü. Hızlı bir şekilde müdahale edildi ama maalesef, geniş bir alana yayıldı. Bu saate kadar yapılan müdahalelerle kısmi kontrol altına alındığı söyleyebilirim. Bizi sevindiren olay ise, yerleşim birimlerine yayılmadı, zaten yerleşim birimleriyle ilgili gerekli tedbirleri aldık.” dedi.
Karabük merkeze bağlı Ödemiş köyündeki ormanlık alanda ikinci kez yeniden orman yangını çıktı.6 Arazoz , 3 su tankeri, 2 ilk müdahale aracı,1 dozer ve 43 personel ile müdahale ediliyor. Askeri personelinde yönlendirildiği alanda yangını kontrol altına almak için ekipler mücadele ediyor. Öte yandan önceki gün aynı bölgede çıkan yangında ise 10 dönümlük alan zarar görmüştü.
Bakan Pakdemirli: Antalya Manavgat ve Gündoğmuş yangınları kontrol altına alındı
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Antalya Manavgat ve Gündoğmuş yangınları kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor" açıklamasını yaptı.
Marmaris'teki yangın kontrol atlına alındı
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Marmaris’teki yangınların tamamen kontrol altına alındığını söyledi.
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Marmaris’teki yangınların tamamen kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarına devam edildiğini belirterek “El birliğiyle yeni bir Marmaris hikayesi yazarak bunu hızlı şekilde hayata geçireceğiz" dedi.
Milas Belediyesi: Yeniköy Termik Santrali etrafında yoğun önlemler alındı, toplamda 16 bin hektar alan yandı
Milas Belediyesi'nden yapılan son bilgilendirmede, "Saat 09.44 itibariyle yangın Gürceğiz ve Akçakaya mahallerini içine aldı. Şu an Gürceğiz’de yangın kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları yapılıyor. Alevler, Bayırköy mahallesine doğru ilerliyor. Yeniköy Termik Santrali etrafında yoğun önlemler alındı. Yangının Bayırköy Mahallesi’ne yaklaşmasıyla birlikte santral çevresindeki çalışmalar hızlandırıldı." denildi.
Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Sabah saatleri itibariyle mahalle halkının yoğun çabasıyla Bayırköy’de insanlar önlemlerini almaya başladı. Milas Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler yardım noktalarının ve toplanma noktalarının temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Marmaris’teki yangının söndürülmesiyle birlikte bölgeden ayrılan ekipler Milas’a geldi. Şu anda da Milas’ta karadan müdahale noktasında hazır birçok ekip bulunuyor.
Gürceğiz ve Bayırköy mahallerinin ormanlık alanında yangın devam ediyor. Bölgeye 2 helikopter haadan müdahale ediyor. Milas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler dün Gürceğiz’de çıkan yangından kaçan bir köpeği kurtardı. Ayakları alevlerden dolayı yanmış olan köpeğe ilk müdahalesi yapılarak su ve mama ihtiyacı karşılandı.
Daha sonra alevlerden kaçan köpek, tedavisinin yapılması için Milas Belediyesi Hayvan Barınağı’na götürüldü. Milas Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler yangın söndürme çalışmalarında aktif rol alıyor. Ekipler kırsalda bulunan yerleşim yerlerine yangının ulaşmaması için çeşitli önlemler alıyor. Milas’ta yangının başladığı günden 05.08.2021 saat 23.08’e kadarlık olan sürede toplamda 16 bin 009 hektarlık alan yanmıştır."
Muğla
Karacasu ilçesinde 3 gün önce başlayan yangına müdahale sürüyor. Yangını söndürme çalışmalarına yüzlerce vatandaş, çok sayıda arazöz, su tankerleri ve beton mikserleriyle katkı sunulurken, bölge halkı ellerine aldıkları kazma ve küreklerle çalışmalara katılıyor.
Isparta
Sütçüler ilçesinde çıkan orman yangının kontrol altına alınması için çalışma yürütülüyor.
Denizli
Denizli'nin Buldan ilçesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kontrol altına alındı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Çalışmalara İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı TOMA da katıldı.
Buldan ilçesine bağlı Türlübey Mahallesi'nde ormanlık alanda 2 Ağustos'ta çıkan yangın dün kontrol altına alınmıştı.