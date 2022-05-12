Bakan Ersoy, kendi şirketinin tatil köyü projesine 25 bin metrekarelik orman arazisinin dahil edilmesine onay verdi

Turizm Bakanı Ersoy'a ait Ersoy Otelcilik, Aralık 2020'de Muğla'da Bodrum Hilton Türkbükü Otel'i bünyesinde bulunduran Azerbaycan merkezli ISR Holding'in bir şirketi olan ISR Turizm'i satın aldı. Satın alınan ISR Holding'in ismini 15 Ocak 2021'de MRA Turizm ve Otel İşletmeciliği A.Ş. olarak değiştirdi. Şirketin devriyle otel satın alındıktan sonra yıkıp yerine 5 yıldızlı tatil köyü yapılması kararı alındı.

Bakan Ersoy'un ana hissedarı ve yöneticisi olduğu şirket, 115 bin metrekarelik alana bitişik 25 dönüm arazinin tahsisi için Kültür ve Turizm Bakanlığı'na müracaat etti.

Birgün'den Bilal Çelik'in haberine göre, orman vasfındaki hazine arazilerini tahsisinde sakınca görmeyen bakanlık, 24 Eylül 2021 tarihinde gereken onayı verdi. Bu onayla Bakan Ersoy'un başında olduğu Kültür ve Turizm Bakanlığı, yine Ersoy'un yönetimindeki şirkete 25 dönümlük hazine arazisini tahsis etmiş oldu. Tahsis edilecek 25 bin metrekarelik bu alanda ise 120 odalık bir blok inşa edilecek.

Otel inşaatında sona gelindi

Proje tanıtım dosyasındaki bilgilere göre; işlemlerin ardından 3 milyar 678 milyon lira tutarındaki 5 yıldızlı dev tatil köyü projesi için ÇED süreci başlatılırken, verilen ön onayla birlikte 307 oda ve 870 yataklı tesisin önünde engel de kalmadı. Diğer yandan, internet üzerinde 2022 yazında hizmete açılacağı duyurulan ve tanıtımları aylar önce başlayan turizm yatırımı için hazırlanan ÇED dosyasındaki görsellerde otel inşaatında ise sona gelindiği ortaya çıktı.