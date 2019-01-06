Bakan Ersoy: Fazıl Say'ın konserini iple çekiyorum

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı konserine davet eden piyanist Fazlı Say'ın konserini iple çektiğini söyledi. Bakan Ersoy, Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Kisebükü Koyu'na otel yaptıracağı iddiasıyla ilişkin "Kissebükü'nde verilmiş bir yapılaşma izni yok. Ben bakan olmadan 12 yıl önce gündemde olan bir konu. Ben bakan olduktan sonra yeni bir konuymuş gibi algı yaratılmaya çalışılıyor" dedi.

Habertürk'te Kübra Par'ın sunduğu Açık ve Net programının konuğu olan Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Ersoy'un konuşmalarından öne çıkan satır başlıkları:

"Kissebükü Koyuna verilmiş bir yapılaşma izni yok"

Bakanlığımız tarafından Bodrum'da verilmiş herhangi bir tahsis ve yapılaşma yok. Kisebükü'nde verilmiş bir yapılaşma izni yok. Ben bakan olmadan 12 yıl önce gündemde olan bir konu. Ben bakan olduktan sonra yeni bir konuymuş gibi algı yaratılmaya çalışılıyor. Kisebükü koyuna ne bir tahsis yapılabilir ne de yapılaşmaya izin verilebilir.

"Fazıl Say'ın konserini iple çekiyorum"

Fazıl Say'ın bir daha ki konserini iple çekiyorum. Ben kamplaştırılmış bir Türkiye'ye karşıyım. Yönetimde kimse Türkiye'yi kamplaştırmak istemiyor. Ben kendi bildiğim doğrularımla hareket ediyor. Fazıl Say konseri olursa giderim. İlkini kaçırdım.