Bakan Ersoy: Dünyada Amerika'dan sonra en fazla dizi film ihraç eden ülke Türkiye'dir

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Dizilerimiz şu anda 150'den fazla ülkede izleniyor. Dünyada Amerika'dan sonra en fazla dizi film ihraç eden ülke Türkiye'dir" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 7’nci Altın Baklava Uluslararası Öğrenci Film Festivaline katılmak üzere Gaziantep’e geldi. Programda konuşan Bakan Ersoy, 2019 yılında sinema kanununda yapılan değişiklikle olumlu sonuçlar alındığını ve Türkiye’nin film üretim merkezi haline getirildiğini söyledi.

Bakanlık olarak sanata verilen önemin ve yatırımların artarak devam edeceğini söyleyen Ersoy, şunları söyledi:

“Önünüzde uzun bir sanat yolculuğu bulunuyor. Şunu çok açık bir şekilde sizlerle paylaşmak istiyorum; Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak bu uzun yolculukta her zaman genç sanatçılarımızın yanındayız. Sinema sektörünün daha da güçlenmesi için elimizden gelen gayreti gösterdiğimizi ve bu gayreti her geçen yıl artırarak sürdüreceğimizi bilmenizi istiyorum. 2019 yılında

Sinema Kanununda yaptığımız değişikliklerin çok olumlu sonuçlar doğurduğunu gördük. Ülkemizi film üretim merkezlerinden biri haline getirebilmek amacıyla 2019 yılında Sinema Kanunumuzda önemli değişiklikler yaptık.”

"Yerli film üretim sayımız 17 kat arttı"

Türkiye’nin Amerika’dan sonra en fazla dizi film ihraç eden ülke olduğunu söyleyen Ersoy, şu ifadeleri kullandı:

“Sadece son üç yılda destek verdiğimiz proje sayısı bin 200’e gelmiş durumda. 280 milyona yakın bir destek sağladık. Yerli film üretim sayımız 17 kat arttı. Yerli yapımlarımızın 2 milyon olan seyirci sayısı 33 milyon seviyesine yükseldi. Ayrıca Türk dizilerinin dünyanın çeşitli coğrafyalarında yayınlanması için çok ciddi çalışmalar gerçekleştirdik. Bu emeklerimizin karşılığı olarak dizilerimiz şu anda 150’den fazla ülkede izleniyor. Dünyada Amerika’dan sonra en fazla dizi film ihraç eden ülke Türkiyedir.”

"Ülkemiz artık dünyanın önemli sanat üretim merkezlerinden biri haline gelmiştir"

Son dönemler bu alanda yapılan desteklemelerin ve yatırımların ardından Türkiye’nin önemli sanat üretim merkezi haline geldiğini söyleyen Ersoy sözlerini şöyle tamamladı:

"Ülkeler gelişmişliğinin göstergesi olarak sadece sahip oldukları ekonomik, teknolojik, siyasal imkanlarla değil sanatsal üretimleriyle de değerlendirilmektedir. Bu farkındalıkla hareket ettiğimiz içindir ki ülkemiz artık dünyanın önemli sanat üretim merkezlerinden biri haline gelmiştir. Bu vesileyle Yedinci Uluslararası Altın Baklava Film Festivaline katılan ulusal ve uluslararası tüm yarışmacıları kutluyorum.”