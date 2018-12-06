Bakan Ersoy: Doluluğu değil, geliri sorun (2)

\'THY İLE BUSINESS CLASS TARİFELİ SEFERLERİ 2019\'DA BAŞLAYACAK\'

İzmir\'de 12. Travel Turkey İzmir Turizm Fuarı ve Kongresi açılışı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya, Bodrum, Dalaman ve İzmir havalimanlarında, Türk Hava Yolları (THY) ile business class tarifeli seferlerin 2019 yılının nisan ayında başlayacağını, ilk etapta 67 haftalık uçuş planlandığını söyledi. Bakan Ersoy, \"THY ile görüşmeye devam ediyoruz. İnşallah bu sayı 80\'i geçecek. Her yıl bunu yüzde 100 artırarak kapasitenin yüzde 10\'luk kısmını 5 yıl içerisinde THY gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Tarifeli ve business class seferler gerçekleştirmeyi planlıyoruz\" dedi.

Bakan Ersoy, turizm alanında eğitim konusunda da adımlar atıldığını, 11 turizm meslek lisesinin gelecek yıl itibariyle kolej statüsüne getirileceğini ve burada üç dilde mecburi eğitim verileceğini söyledi. Berlin\'de de tanıtım ihalesi yapılacağını aktaran Bakan Ersoy, bununla birlikte Türkiye tanıtım stratejisini de netleştireceklerini açıkladı.

\'ÖNEMLİ OLAN TURİZMİN ŞEKLİNİ DEĞİŞTİRMEK\'

Turisti hedef alan bir kampanya düşündüklerini söyleyen Ersoy, turizmi 12 aya yaymayı hedeflediklerini, bununla ilgili ihaleler gerçekleştirdiklerini, yan özellikleri olan alanları ihalelerle Türkiye geneline yaymaya başlayacaklarını söyledi. Türkiye Turizm Geliştirme Fonu\'na dair de bilgi veren Bakan Ersoy, önemli olanın turizmin şeklini değiştirmekten geçtiğini kaydetti. Bakan Ersoy, şöyle konuştu:

\"Fon ile ilgili hedefimiz, yılbaşından sonra bunu yasalaştırmak ve özel sektörün Türkiye tanıtımında, Türkiye\'nin turizmle ilgili politikalarında fikir sahibi olmasını sağlamak. Türkiye, çok eski zamanlardan beri sezona hazır. Önemli olan turizmin şeklini değiştirmek. Farklılaşmaya gidiyoruz. Amacımız sezonu uzatmak, maliyet ağırlık değil, gelir ağırlıklı konsepte yönelmek. Bunu yaparsak uzun vadeli turizm politikası ile gelirde ilk 10 turizm ülkesi arasında yer almak ilk hedefimiz.\"

Umut KARAKOYUN/ İZMİR, (DHA)

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