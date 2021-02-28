Bakan Ersoy'dan RTÜK cezaları yorumu: Eşit ve tarafsız değerlendirmeler

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) Fox TV, Halk TV, Tele 1, Habertürk ve KRT’ye art arda verdiği ekran karartma ve milyonluk para cezalarına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’dan ‘eşit ve tarafsız değerlendirmeler’ yorumunu yaptı. Vakan Ersoy, CHP milletvekili Ali Mahir Başarır’ın Tank Palet Fabrikasının özelleştirilmesini eleştiren sözleri nedeniyle Habertürk TV’ye verilen idari para ve yayın durdurma cezalarının gerekçesini ise ‘sunucunun diğer konuklara nazaran ciddi tepki vermemesi’ne bağladı.

“Bir tarafa 10 milyon, diğer tarafa 400 bin lira ceza! Bu nasıl eşitlik!

Ersoy’un değerlendirmelerine tepki gösteren CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, “2020 yılında habercilik yapan 5 kanala 54 yaptırım uygulanıp 10 milyon lira para cezası kesilirken, iktidar destekçisi kanallara sadece 4 yaptırım ve 400 bin lira ceza kesilmiş. Bunun neresi eşitlik neresi tarafsızlık?” dedi. Çakırözer, Bakan Ersoy’un Habertürk’e verilen yaptırıma ilişkin savunmasını ise “Belli ki ne RTÜK ne de Sayın Bakan o yayının bandını izlemiş! Yoksa böylesine komik ve asılsız bir savunma yüce Meclis’e gönderilemezdi” dedi.

TBMM’de RTÜK’ün televizyon kanallarına verdiği cezaları eleştiren ve sorular yönelten CHP’nin gazeteci kökenli Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer’e Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’dan yanıt geldi.

Çakırözer konuşmasında ‘RTÜK’ün tüm cezaları Halk TV, Habertürk, Fox, Tele1 ve KRT gibi kanallara verirken turkuaz kanallar hakkında binlerce şikayete rağmen ne ceza, ne de rapor var’ ifadelerini kullandı. Bakan Ersoy ise yanıtında "Bütün medya hizmet sağlayıcılarının yayınları, hem kamuoyunun hem de yayıncıların menfaat ve değerleri göz önünde bulundurularak tarafsız ve eşit olarak 6112 Sayılı Kanunda yer alan hükümler uyarınca değerlendirilmektedir” düşüncesini dile getirdi.

"Sunucu ciddi şekilde tepki vermedi"

Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın Tank Palet Fabrikasının özelleştirilmesine ilişkin açıklamaları nedeniyle Habertürk’e verilen 5 kez program durdurma ve en üst sınırdan idari para ceza verilmesini eleştiren Çakırözer’e verdiği yazılı yanıtta Ersoy şunları kaydetti:

“Milletvekilinin açıklamalarına diğer konuklara nazaran program sunucusunun ciddi bir şekilde tepki vermediği ve açık bir şekilde itiraz etmediği gerekçesiyle ceza verildi.

"Anlaşılıyor ki ne Bakan ne de RTÜK o yayının bandını izlemiş!"

Bakan Ersoy’un yanıtına tepki gösteren Çakırözer yazılı açıklamasında şunları belirtti:

“Anlaşılıyor ki ne Bakan ne de RTÜK o yayının bandını izlemiş! İzleseler böyle komik bir gerekçe ile bir kanala en ağır cezanın verilmesini savunamazlardı. ‘Konuklarına nazaran ciddi tepki vermemek’ diye bir ceza gerekçesi olabilir mi? Ayrıca izlemeden ceza verdikleri belli. Hem programın sunucusu hem de milletvekili arkadaşımız söylenenin kamuoyuna çarpıtılmadan doğru biçimde aktarılması için ellerinden geleni yapıyor. Bunu görmezden gelerek böylesine komik bir gerekçe ile en ağır cezanın verilmesi o kanal üzerinde siyasi baskı ve sindirme operasyonundan başka bir şey değildir. Sayın Bakanın da önüne konan bu saçma sapan izahati ‘yanıt’ diye yüce Meclis’e gönderiyor olması da ayrı bir komedi.

“RTÜK üyesi İlhan Taşcı’nın raporu var: Sadece 2020 yılında Halk TV, Tele1, KRT, Fox ve Habertürk’e toplam 54 kez ceza kesilmiş. A Haber, ATV, Kanal7 ve diğerlerinin olduğu kanallara ise sadece 4 kez! Halk TV’ye 5 gün ekran karartma dahil toplam 15 yaptırım. Tele1’e 5 gün ekran karartma dahil toplam 19 yaptırım. KRT’ye 3 idari para cezası, FOX TV’ye 9 idari para cezası ve 3 ana haber bülteni durdurma cezası. Habertürk’e ise bir yılda 7 yaptırım. İktidarı sorgulayan televizyon kanallarına 2020 yılında 10 milyon TL para cezası kesilmiş. İktidar yanlısı kanallara ise yapılan yüzbinlerce şikayete rağmen sadece 400 bin lira. Tam 50 kat fark var! Bu cezaların neresi tarafsız, neresi eşit? Gerçek habercilik yapan kanallar RTÜK Başkanının bizzat talimatlarıyla, en ağır para cezalarıyla karatma cezalarıyla susturulmak isteniyor. Bu kararların hepsi siyasidir, cezalar haksızdır, hukuksuzdur, ölçüsüzdür. Türkiye’de tarafsız ve eşit medyanın önündeki tek engel RTÜK iken çıkıp ‘Biz tarafsız ve eşit davranıyoruz’ denilmesi milletle alay etmekten başka bir şey değildir”