Bakan Ersoy'dan müzik yasağıyla ilgili açıklama

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kısıtlamaların kaldırılmasının ardından saat 24:00'e kadar olan müzik yasağıyla ilgili yeni bir açıklama yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, müzik yasağının kademeli olarak iyileştirildiğini belirterek "Kademeli normalleşmede ilk etapta 19’a kadar müziğe izin verilmişti, iyiye gidince 21’e alındı, 24’e alındı. Kademeli olarak iyileştiriliyor. Geçen seferki normalleşmeyle paralel giderse normalleşme devam edecektir. Şu ana kadar çok olumlu gitti" dedi.

21 Haziran'da yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından normalleşme kararlarını açıklayan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan "Müzikle ilgili sınırlamayı 00.00’a çekiyoruz, kusura bakmasınlar gece kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yok" demişti.