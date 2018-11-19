Bakan Ersoy, Çingene Kızı'nın eksik parçalarının Türkiye'ye ne zaman getirileceğini açıkladı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Çingene Kızı mozaiğinin 26 Kasım'da Türkiye'ye getirileceğini söyledi.

Bakan Ersoy Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuştu.

Ersoy, "ABD’de Ohio Bowling Green State Üniversitesi'nde bulunan Çingene Kızı mozaiği parçalarının Gaziantep'e, ait olduğu topraklara getirileceği bilgisini paylaşmaktan mutluluk duyuyorum" dedi.

Zeugma'nın en nadide parçası olan ve milattan önce ikinci yüzyılın sonuna tarihlenen Çingene Kızı'nın kenar bordürleri ve bazı parçaları 2012 yılında ABD'de ortaya çıkmıştı.

Bakan Ersoy'un açıklamalarından satır başları;

150’den fazla ülkeye ihraç edilerek bu alanda Amerika’dan hemen sonra dünya ikinciliğine yükselen Türk Dizi Film Sektörü i350 milyon doların üzerinde ihracat hacmine erişmiştir.

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2018’in 3’üncü çeyreği itibarıyla yüzde 23’lük artış oranıyla yaklaşık 32 milyon turiste ulaşılmıştır. Bu sayı yıl sonu itibarıyla 40 milyon rakamının aşılarak Türkiye rekorunun kırılacağı anlamına gelmektedir.