Bakan Ersoy açıkladı: Sanatçılara 1000 lira destek verilecek

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, pandemi döneminde geliri olmayan ve temel ihtiyaçlarını karşılayamayan müzisyen, yorumcu ve eser sahiplerine destek olunacağını söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Taksim’de bulunan bir otelde müzik meslek birliklerinin temsilcileriyle bir araya geldi.

Bakan Ersoy, toplantı sonrasında şu açıklamalarda bulundu:

"Yaptığımız görüşmelere istinaden pandemi döneminde geliri olmayan, temel ihtiyaçlarını karşılayamayan müzisyen, yorumcu ve eser sahiplerini kapsayan bir proje olmasını planladık. 11 Aralık’ta bakanlığımıza bağlı Yunus Emre Enstitüsü web sitesinde başvuru adını, başvuruyu yapan birlik, dernek ve sendika isimlerini ilan edeceğiz. 23 Aralık’a kadar başvuruları ilan ettiğimiz birimlerde toplanmasını istiyoruz. Toplanan projeler 30 Aralık’a kadar bakanlığımıza iletilecek ve ocak ayı itibarıyla da projede yer alan müzisyen, müzik emekçileri, yorumcu ve eser sahiplerine ödemelerini yapmaya başlayacağız."

Kişi başı 1000 lira

"Seyyanen kişi başı bin lira net ödeme olacak. Toplamda da 20-30 milyon civarında proje bedeli olacak."

Toplantıya katılan sanatçı Candan Erçetin de “Biz onlara proje üreteceğiz, onlar da bize projenin bedelini ödeyecek. Burada üç meslek birliği olarak toplantı yaptık. Hepimizin farklı farklı projeleri var. En önemlisi kayıt dışı müzisyenleri kayıt altına alabilmek. Türkiye’de kaç müzisyen olduğunu sayısını bulabilmek bizim için çok önemli” ifadelerini kullandı. (DHA)