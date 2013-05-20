Böyle buyurdu Bakan: O tesisi CHP'li belediyenin elinden alın

İzmir’in Buca İlçesi Gölet Alanı’nda düzenlenen Yörük Şenliği, mikrofon kazası yaşandı. Buca Belediye Başkanı CHP’li Ercan Tatı, iddiaya göre Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu şenliğe katılıp konuşma yapınca, elektrikleri kestirdi. AKP İzmir İl Başkanı Ömer Cihat Akay da elektrik kesintisi sorununu Bakan Eroğlu’na, televizyon mikrofonlarının açık olduğunu düşünmeden aktardı. Bakan Eroğlu da, "Tesisi alın elinden, kesin cezayı" dedi.

Dün İzmir’e gelen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, öğle saatlerinde Afyonkarahisar Emirdağ Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından Buca Kaynaklar Cennet Vadisi’nde düzenlenen katmer şenliğine katıldı. Bakan Eroğlu, daha sonra Buca Gölet’te yapılan Yörük Şenliği’ne de giderek konuşma yaptı ve boynuna yörük poşusu attı.



Sait: Programda aksaklıklar yaşanıyor



Bakan Eroğlu, açılış ve temel atma töreni için Aliağa’ya giderken bu kez AKP İzmir Milletvekili Rıfat Sait Yörük Şenliği’ne katıldı. Sait, facebook ve twitter hesabından "Buca Gölet’te Yörükler Derneği’nin organizasyonunda skandal. Orman Bakanımızın konuşmasının hemen ardından Buca Belediye Başkanı Ercan Tatı’nın talimatıyla elektrikler kesildi ve programda aksaklıklar yaşanıyor" diye paylaştı.

İl başkanı - bakan diyaloğu

AKP İzmir İl Başkanı Ömer Cihat Akay, Yörük Şenliği’nde yaşanan elektrik kesintisini, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’na dün AKP Aliağa İlçe Başkanlığı’nı ziyareti sırasında kameraların önünde ilginç bir üslupla paylaştı. İl Başkanı Akay ve Bakan Eroğlu arasında önlerinde üç televizyon mikrofonunun açık olduğu bir ortamda şu diyalog geçti:

İl Başkanı Akay: Buca Belediye Başkanı elektrikleri kesiyor. Afedersin, ’s......n gidin benim tesisimden’ diyor. Sizinle bir görüşmek istiyorlar.

Bakan Eroğlu: Tamam, biz en güzel mektubu şey yaparız. Ona da cezasını verelim. O tesis onaysızsa alalım elinden.

İl Başkanı Akay: Orman Bölge Müdürü ile görüşelim efendim.

Bakan Eroğlu: Siz cezaları alın. Derhal alalım elinden. Bu hareketi yaptığı için de cezalandıralım.

İl Başkanı Akay: Yapmış efendim telefon geldi oradan.

Bakan Eroğlu: Bana dilekçe versinler. Ben bu esnada iptal edeyim onun şeyini de, atayım.



AKP'li Rıfat Sait olayı kınadı



AK Parti İzmir Milletvekili Rıfat Sait, saat 02.10’da konuyla ilgili basın mensuplarına yazılı açıklamayı elektronik posta yoluyla gönderdi. Sait açıklamasında şöyle dedi:

"Buca Belediye Başkanı Ercan Tatı, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun şölene davet edilmesi ve bir konuşma yaptırılmasına kızarak şölenin elektriğini kesme emrini verdi. Bunun üzerine Buca Belediyesi Başkan Yardımcısı Suat Nezir’i telefonla aradım, elektriğin verilmesini istedim. Bana ’Başkan’ın tasarrufu bizi aşar’ dedi. Bu işin siyaseti olmaz. Türkiye Cumhuriyeti’nin bir bakanı konuştu diye yörük kardeşlerimize ceza mı veriliyor? 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda, yörük soyundan gelen, Atamızın yadigarı yörük kardeşlerimizin elektriğini keserek siyaset yaptığını zannedenleri kınıyoruz."



Tatı: Siyasetçi davet edilmemsini konuştuk



Buca Belediye Başkanı Ercan Tatı, Yörük Şenliği ile Buca Gölet’i kendilerine tahsis ederken siyasetçi çağrılmamasını şart koştuklarını, dernek yöneticilerinin de bunu kabul ettiklerini belirtti. Tatı, "Derneklere, ’siyaset yapılacaksa o alanı vermeyeceğiz’ dedim. Koşullara uyacaklarını söylediler. Ancak AKP milletvekilleri ile Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nu davet ederek, şenliği siyasi arenaya çevirdiler. Bunun üzerine şenliğe giderek, özellikle belirttiğim hassasiyetlere uymamaları nedeniyle şenliğe son vermelerini istedim. Elektrik sonradan kesilmiş olabilir" dedi.

Başkan Tatı, AK Parti İzmir Milletvekili Sait’in kendisini kınaması konusunda da, "Bu tür ucuz siyasi kahramanlıklara soyunmasın. Yörük camiasını kullanarak siyaset yapmaya kalkmasın" açıklamasını yaptı.



Bakanın sözlerine tepki



Buca Belediye Başkanı Ercan Tatı, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ile AKP İzmir İl Başkanı Ömer Cihat Akay arasında gerçekleşen diyaloga da tepki göstererek, şöyle konuştu:

"Bakanlık düzeyine gelmiş bir siyasetçinin, hukuk ve devlet geleneklerini hiçe sayarak yaptığı değerlendirmeler çok üzücüdür. Ancak AKP iktidarının bugüne kadar çiğnediği hukuk ve teamüllere bakıldığında ’kesin cezayı’, ’Gölet’i elinden alırım’ sözlerine şaşırılmamalıdır. Bunlar iktidarın baskıcı, totaliter ve herkesi Silivri’ye gönderme mantığının tezahürüdür. Gölet alanı, Buca sınırlarında Buca halkının malı olan bir meydandır. Buca’da istediği alanı, istediğine veren mantığının bir sonucu olarak geliştirildiğini düşündüğümüz konuşmaya en güzel yanıtı, elbette Buca ve İzmir halkı sandıkta verecektir."